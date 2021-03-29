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Telegram-канал блогера Антона Мотолько признан экстремистским
Источник материала: ОНТ
Telegram-канал белорусского блогера Антона Мотолько внесен в республиканский список экстремистских материалов, который
Отмечается, что суд Партизанского района столицы вынес решение о признании Telegram-канала «#МотолькоПомоги» экстремистским 23 марта 2021 года.
Ранее
Также экстремистскими признаны еще два интернет-ресурса,
За публикацию или репост данных из этих сообществ предусмотрена административная ответственность.
ФОТО: pixabay
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Telegram-канал белорусского блогера Антона Мотолько внесен в республиканский список экстремистских материалов, который размещен на сайте Министерства информации. ...
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