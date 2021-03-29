Telegram-канал блогера Антона Мотолько признан экстремистским

Источник материала: ОНТ

Telegram-канал белорусского блогера Антона Мотолько внесен в республиканский список экстремистских материалов, который размещен на сайте Министерства информации.

Отмечается, что суд Партизанского района столицы вынес решение о признании Telegram-канала «#МотолькоПомоги» экстремистским 23 марта 2021 года.

Ранее сообщалось , что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении оппозиционного блогера Антона Мотолько.

Также экстремистскими признаны еще два интернет-ресурса, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

За публикацию или репост данных из этих сообществ предусмотрена административная ответственность.

ФОТО: pixabay





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