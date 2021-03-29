ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Овощной салат с моцареллой. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

29.03.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Овощной салат с моцареллой. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Легкий салат из овощей с моцареллой – идеальное блюдо на ужин. Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.

Вам понадобится:
- помидор - 1 шт.
- авокадо - 1 шт.
- моцарелла мини - 8 шариков
- петрушка - 4-5 веточек
- растительное масло - 1 ст.л.
- сок лимона - 1 ст.л.
- перец чёрный молотый - щепотка.

Как готовить?
1. Помидор и авокадо нарезать полукольцами. Выложить на сервировочную тарелку.
2. Моцареллу нарезать кружочками. Петрушку мелко порубить. Выложить на сервировочную тарелку.
3. Посыпать помидоры молотым перцем, полить растительным маслом и сбрызнуть лимонным соком. Перед употреблением салат перемешать.


 Приятного аппетита!


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легкий салат из овощей с моцареллой – идеальное блюдо на ужин. Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.Вам понадобится: - помидор - 1 шт.- авокадо - 1...
 
Новости дня
Новости разные
 
Партию скандальных "кроссовок Сатаны" распродали в США за минуту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by