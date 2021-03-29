Овощной салат с моцареллой. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Легкий салат из овощей с моцареллой – идеальное блюдо на ужин. Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.



Вам понадобится:

- помидор - 1 шт.

- авокадо - 1 шт.

- моцарелла мини - 8 шариков

- петрушка - 4-5 веточек

- растительное масло - 1 ст.л.

- сок лимона - 1 ст.л.

- перец чёрный молотый - щепотка.



Как готовить?

1. Помидор и авокадо нарезать полукольцами. Выложить на сервировочную тарелку.

2. Моцареллу нарезать кружочками. Петрушку мелко порубить. Выложить на сервировочную тарелку.

3. Посыпать помидоры молотым перцем, полить растительным маслом и сбрызнуть лимонным соком. Перед употреблением салат перемешать.









Приятного аппетита!





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