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Овощной салат с моцареллой. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Легкий салат из овощей с моцареллой – идеальное блюдо на ужин. Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.
Приятного аппетита!
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Легкий салат из овощей с моцареллой – идеальное блюдо на ужин. Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.Вам понадобится: - помидор - 1 шт.- авокадо - 1...
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