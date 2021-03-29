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Коровье или козье? Названо самое полезное молоко

29.03.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коровье или козье? Названо самое полезное молоко

Одним из самых полезных считается козье молоко. Оно имеет ряд преимуществ перед коровьим. Например, проще усваивается, содержит меньшее количество лактозы. Также в нем присутствует другой тип белка, который не вызывает аллергию, пишет РИА «Новости».

Козье молоко – идеальный продукт для детей. Так, его белок схож с белком грудного молока. Именно поэтому оно гипоаллергенно. Козье молоко очень питательное, но при этом переваривается легко и быстро. 

Кроме того, его компоненты способствуют ускоренному обмену веществ и препятствуют росту жировой ткани. Следовательно, с помощью молока козы можно безопасно худеть. В этом молоке есть различные аминокислоты, которые сохраняют мышечный корсет. Жирные кислоты козьего молока легко усваиваются, имеют противовирусные и противомикробные свойства. 

Также этот продукт помогает организму усваивать полезные микроэлементы из пищи –  цинк, медь, кальций, магний, железо, фосфор. 

ФОТО: pixabay

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Одним из самых полезных считается козье молоко. Оно имеет ряд преимуществ перед коровьим. Например, проще усваивается, содержит меньшее количество лактозы. Также в...
 
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