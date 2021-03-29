Небольшие дожди и до +12°С. Прогноз погоды на 30 марта

Источник материала: ОНТ

На этой неделе ожидается неустойчивая погода. Нас ждут температурные качели и скачки атмосферного давления. До середины недели будет тепло и комфортно, а затем резко похолодает – ожидаются и заморозки, и мокрый снег.

Завтра, 30 марта, погоду в Беларуси будут определять малоактивные атмосферные фронты от циклона с центром над Скандинавией. Двигаясь с запада на восток, они принесут теплые, но влажные воздушные массы с Западной Европы. А значит, пройдут дожди.

Во вторник – облачно с прояснениями. Ночью по северо-западу, днем во многих районах небольшие дожди. Влажность от 40% по юго-востоку до 90% по северо-западу. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем по северу порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать.

К утру температура составит от +4°С в восточных районах до +7°С в западных. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2–4 градуса прохладнее. В середине дня самая низкая температура в столице – +7°С. А по юго-востоку воздух прогреется уже до +12°С. К вечеру на столбиках термометров будет от +7°С по северо-востоку и в центральных регионах до +9°С тепла по западу.

В среду погоду будет определять еще более теплая воздушная масса, которая распространяется с территории Западной Европы. Температура ночью – +4°С…+9°С, днем от +13°С по северо-востоку до +21°С по юго-западу. Тепло, но с кратковременными дождями ночью. Днем без осадков. В четверг характер погоды существенно не изменится. А в начале апреля похолодает: температура вновь опустится, возможны ночные заморозки, порывистый ветер, дождь и мокрый снег.

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