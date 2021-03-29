ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В отношении Тихановской и BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма — Генпрокуратура

29.03.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В отношении Тихановской и BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма — Генпрокуратура

Уголовное дело за подготовку акта терроризма возбуждено Генеральной прокуратурой Беларуси в отношении Светланы Тихановской и инициативы BYPOL, пишет БЕЛТА со ссылкой на генерального прокурора Андрея Шведа.

Как следует из материалов проверки, организаторы намеревались обвинить представителей органов государственной власти в действиях, которые создают опасность для жизни людей. 

Уголовное дело направили в следственное управление Комитета госбезопасности. КГБ поручено организовать международный розыск указанных лиц.

ФОТО: БЕЛТА




Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное дело за подготовку акта терроризма возбуждено Генеральной прокуратурой Беларуси в отношении Светланы Тихановской и инициативы BYPOL, пишет БЕЛТА со...
 
Новости дня
Новости разные
 
Партию скандальных "кроссовок Сатаны" распродали в США за минуту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by