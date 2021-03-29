В отношении Тихановской и BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма — Генпрокуратура

Источник материала: ОНТ

Уголовное дело за подготовку акта терроризма возбуждено Генеральной прокуратурой Беларуси в отношении Светланы Тихановской и инициативы BYPOL, пишет БЕЛТА со ссылкой на генерального прокурора Андрея Шведа.

Как следует из материалов проверки, организаторы намеревались обвинить представителей органов государственной власти в действиях, которые создают опасность для жизни людей.

Уголовное дело направили в следственное управление Комитета госбезопасности. КГБ поручено организовать международный розыск указанных лиц.

ФОТО: БЕЛТА













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