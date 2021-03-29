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В отношении Тихановской и BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма — Генпрокуратура
Источник материала: ОНТ
Уголовное дело за подготовку акта терроризма возбуждено Генеральной прокуратурой Беларуси в отношении Светланы Тихановской и инициативы BYPOL,
Как следует из материалов проверки, организаторы намеревались обвинить представителей органов государственной власти в действиях, которые создают опасность для жизни людей.
Уголовное дело направили в следственное управление Комитета госбезопасности. КГБ поручено организовать международный розыск указанных лиц.
ФОТО: БЕЛТА
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В отношении Тихановской и BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма — Генпрокуратура
Уголовное дело за подготовку акта терроризма возбуждено Генеральной прокуратурой Беларуси в отношении Светланы Тихановской и инициативы BYPOL, пишет БЕЛТА со...
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