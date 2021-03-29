Соревнованиями в Бахрейне открылся новый сезон «Формулы-1»

Источник материала: ОНТ

В «Формуле-1» стартовал новый сезон. Лучшие гонщики мира начали с покорения Гран-при Бахрейна.

Основная борьба развернулась между пилотом «Мерседес» Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном из Red Bull. Вырваться вперед Хэмилтону удалось лишь в конце гонки. Благодаря победе британец заработал 25 очков в общем зачете.

А вот для дебютанта «Формулы-1» – россиянина Никиты Мазепина – первая гонка оказалась провальной. Она продлилась всего 21 секунду: на выходе из третьего виража он вылетел с трассы, разбил машину и сошел с дистанции.

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