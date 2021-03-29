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В Германии взорвали 80-летнюю электростанцию (ВИДЕО)

29.03.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Германии взорвали 80-летнюю электростанцию (ВИДЕО)

Сровняли с землёй за считанные секунды. В Германии снесли угольную электростанцию.

За событием наблюдала вся страна, СМИ вели прямую трансляцию. Убрать необходимо было комплекс из трёх сооружений: котельной, градирни и дымовой трубы высотой 250 метров.

Чтобы разрушить конструкцию, понадобилось свыше 400 килограммов взрывчатки, подготовка началась несколько месяцев назад. Угольная станция проработала 80 лет, но теперь она не соответствует плану развития энергетики.

К 2038 году Германия должна полностью прекратить использование ископаемого угля.


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Сровняли с землёй за считанные секунды. В Германии снесли угольную электростанцию. За событием наблюдала вся страна, СМИ вели прямую трансляцию. Убрать необходимо...
 
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