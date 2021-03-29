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Белорусские таможенники пресекли поставку крупной партии контрафактных сыров и мяса в Россию
Источник материала: ОНТ
Из Польши в Россию незаконно везли крупную партию сыра и мясной продукции. Помешала Брестская таможня.
Контрабанду пытались провезти водители пяти грузовиков с российскими номерами. Один из большегрузов прошел досмотр – по документам вез рулоны алюминиевой фольги. Вернулся на стоянку, и там к нему подъехали еще четверо коллег. Переложили товар и отправили на выезд. Но таможенники еще раз досмотрели автомобиль. Там были спрятаны дорогие сорта мясных продуктов и сыра. А еще – удобрения и запрещенные к ввозу пестициды.
Получилось более полутора тонн товара стоимостью почти 145 тысяч рублей, который хотели провезти незаконно. Проводится проверка.
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Из Польши в Россию незаконно везли крупную партию сыра и мясной продукции. Помешала Брестская таможня. Контрабанду пытались провезти водители пяти грузовиков с...
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