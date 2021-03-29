В Гомеле завершился первый этап вакцинации от COVID-19: уже привито более 3,5 тыс. человек

Источник материала: ОНТ

Гомеле завершился первый этап вакцинации от COVID-19: уже привито более 3,5 тыс. человек" class="one-news__figure-img">

В Гомеле завершается первый этап вакцинации от COVID-19. Прививки получают те, кто наиболее подвержен риску инфицирования.





Это медики, учителя и социальные работники. Используются российская и китайская вакцины – эффективны обе. Каждая состоит из двух компонентов, вторую дозу вводят через 21 день. В организме вырабатывается иммунный ответ. В областном центре уже привито более 3,5 тыс. человек.

Массовая вакцинация в регионе начнётся в апреле – после поступления очередной партии препаратов. На сайте центральной поликлиники открыта предварительная онлайн-запись. Оставить заявку на получение прививки можно и по телефону.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram