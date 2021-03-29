В Орегоне антифа и сторонники Трампа учинили беспорядки. Пришлось вмешаться полиции

Источник материала: ОНТ

В США не утихают страсти вокруг бывшего президента Дональда Трампа.





В Орегоне произошли столкновения его сторонников и противников. Представители антифа-движения на мощных автомобилях ворвались в толпу демонстрантов. Те начали бросать в машины всё, что попадало под руки. Брызгали краской. Полиция сначала не вмешивалась в происходящее. Потребовала от демонстрантов разойтись. Те проигнорировали. После этого начались задержания.

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