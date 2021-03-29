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Фильм российского режиссёра впервые возглавил американский прокат

29.03.2021 20:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фильм "Никто" российского режиссёра Ильи Найшуллера занял первое место в американском прокате по итогам прошедшего уик-энда 26–28 марта.

Картина заработала более 6,5 миллиона долларов при показе в 2460 американских кинотеатрах. Это первый случай, когда фильм снятый российским режиссёром, возглавляет американский прокат, пишет svoboda.org

Всего в мире картина собрала более 11 миллионов долларов. Фильм рассказывает об обычном семьянине Хатче Мэнселле, который вступает в конфликт с русской мафией. Это первая голливудская работа Найшуллера. В фильме снялись Боб Оденкерк, Кристофер Ллойд, Конни Нильсен, Алексей Серебряков и Александр Паль. Бюджет картины 16 миллионов долларов.

Ранее голливудская работа Тимура Бекмамбетова "Особо опасен" почти смогла занять первое место по сборам по итогам уик-энда. Тогда в 2008 году картина российского режиссёра и продюсера уступила только мультфильму "ВАЛЛ-И".
 
 
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Фильм "Никто" российского режиссёра Ильи Найшуллера занял первое место в американском прокате по итогам прошедшего уик-энда 26–28 марта.
 
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