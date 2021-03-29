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Мастер-класс от либерального политика: Жириновский завыл в прямом эфире

29.03.2021 20:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутат Госдумы РФ, глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, участвуя в ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" 28 марта, завыл по-волчьи в прямом эфире телеканала "Россия 1".



Его выступление опубликовал канал RuBaltic на YouTube. По словам политика, президентам США, России и Китая – Джо Байдену, Владимиру Путину и Си Цзиньпину – на случай, если мир окажется на пороге третьей мировой войны, нужно выработать опознавательный знак, чтобы узнавать друг друга. "Когда мир подойдет к последней черте, когда опасность, вот-вот война начнется, они втроем должны завыть по-волчьи: Джо, Си и наш президент. Показываю, как", – сказал Жириновский и принялся выть. По мнению российского депутата, "чей вой будет ярче и звонче, тот и победит в будущей третьей мировой войне", пишет gordonua.com
 
 
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Депутат Госдумы РФ, глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, участвуя в ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" 28 марта, завыл...
 
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