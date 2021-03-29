Социолог: Смогут ли соорганизоваться разные инициативы, которые при этом строятся на разных принципах?

Thinktanks.by. — Безусловно, уличные протесты очень важны, но с функциональной точки зрения, как мне представляется, свою основную роль они уже сыграли, — отмечает социолог в интервью





Геннадий Коршунов предлагает посмотреть на протесты с точки зрения социальной динамики общества в целом.





— В стране формируется институциональное противостояние, — констатирует эксперт. — Фактически, сейчас мы проживаем ситуацию, когда действия власти привели и приводят к огромному кризису доверия к социальным институтам, которые властью контролируются. Зимой Chatham House опубликовал итоги очередных исследований. Там катастрофическая разница между респондентами, которые не доверяют полностью или частично госинститутам (за небольшим исключением с армией) и тем, кто доверяет, баланс доверия/недоверия зашкаливает за 30 и даже 50% в минус. Это кризис государства.





С другой стороны, идет формирование горизонтальных институций. Сейчас основная борьба власти идет как раз против вот этих зарождающихся параллельных и даже конкурентных официальным институтам структур, считает Геннадий Коршунов.





— Помимо традиционного третьего сектора, структур гражданского общества, к которым мы привыкли, сейчас происходит огромная и стремительная эволюция новых форматов, ядер коммуникации, ядер солидарности, ядер взаимодействия и взаимопомощи, — говорит социолог. — Также происходит дальнейшая эволюция структур, которые можно назвать общестрановыми — BYPOL, BYSOL и т. д. На уровне трендов это фактически создание параллельного цифрового государства, я бы назвал это так. И сегодня это один из главных вопросов текущего года — смогут ли соорганизоваться эти очень разные инициативы, которые при этом строятся на разных принципах, хотя связи, безусловно, есть.





Повторение летнего и осеннего уровня протестов 25 и 27 марта, по мнению эксперта, было маловероятным.





— Но, как показывают данные опроса Chatham House, протестный потенциал сторонников перемен не снижается, это феноменальный результат, считаю, учитывая невообразимый уровень репрессий, — говорит Геннадий Коршунов.





На его взгляд, ставка властей на жесткую вертикальную иерархическую структуру не сработает.





— Успешное подражание Северной Корее крайне маловероятно у нас, — считает социолог. — Такие режимы из существующих выстраивались на базе традиционных обществ, фактически, в доиндустриальном обществе. Беларусь же находится в переходе к постиндустриальному цифровому обществу. Цифровизация тотально изменила субъектность людей, человек сам принимает решения о своей жизни и отвечает за них. Цифра разрушает вертикальные системы — посредники становятся не нужны, промежуточные структуры становятся избыточными.





По мнению эксперта, стратегически точка невозврата в стране пройдена, но сколько времени, ресурсов и человеческих жизней заберет переход к новой Беларуси — это самый главный вопрос.



