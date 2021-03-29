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Клуб подвел итоги: доход "Шахтера" от трансферных сделок в 2020 году составил 5.52 млн рублей
Источник материала: Партизан
Состоялось общее собрание акционеров солигорского "Шахтера", на котором были озвучены достижения минувшего сезона. Об этом клуб сообщил в
На собрании были подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности. Отметим, что в 2020 году доход ФК "Шахтер" от трансферных сделок составил 5.52 млн рублей.
Акционерами определены задачи на текущий сезон для основного и дублирующего составов, петриковского "Шахтера", а также юношеских команд, — пишет пресс-служба.
Фото: vk.com/fcshakhterby
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Состоялось общее собрание акционеров солигорского "Шахтера", на котором были озвучены достижения минувшего сезона. Об этом клуб сообщил в соцсетях.
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