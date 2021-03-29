На собрании были подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности. Отметим, что в 2020 году доход ФК "Шахтер" от трансферных сделок составил 5.52 млн рублей.





Акционерами определены задачи на текущий сезон для основного и дублирующего составов, петриковского "Шахтера", а также юношеских команд, — пишет пресс-служба.









Фото: vk.com/fcshakhterby



