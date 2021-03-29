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Востребованные парковки внутри минского второго кольца станут платными до конца 2022 года

29.03.2021 20:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

До конца следующего года все востребованные парковки внутри второго кольца в столице планируют сделать платными. Как сообщила пресс-служба Мингорисполкома, об этом было заявлено 29 марта на оперативном совещании с участием председателя горисполкома Владимира Кухарева.

Востребованные парковки внутри минского второго кольца станут платными до конца 2022 года

По информации пресс-службы, сейчас в Минске работает сеть платных открытых парковок на 4,1 тыс. машино-мест. До конца 2022 года их количество планируется увеличить до 10 тыс. и взимать плату за парковку на всех востребованных парковочных зонах в границах второго кольца.

Предлагается также внедрить более гибкие тарифы с возможностью предоставления ограниченного числа абонементов на закрытые парковки для максимально равномерной их загрузки.

Государственному объединению «Гаражи, автостоянки и парковки» поручено усилить контроль за неправомерной парковкой автотранспорта, в том числе с использованием аппаратно-программного комплекса «ПаркРайт».

 
Теги: Минск
 
 
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До конца следующего года все востребованные парковки внутри второго кольца в столице планируют сделать платными. Как сообщила пресс-служба Мингорисполкома, об...
 
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