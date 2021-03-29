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Фотофакт. Итальянский художник поддержал осужденных белорусских журналисток и блогера Игоря Лосика
29.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Джанлука Костантини призывает освободить Катерину Борисевич, Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову, а также Игоря Лосика.
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Джанлука Костантини призывает освободить Катерину Борисевич, Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову, а также Игоря Лосика.
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