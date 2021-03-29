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Двухпалубник Volvo 9700 DD для остальной Европы будет ниже, чем для Скандинавии

29.03.2021 20:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

О новом двухэтажном автобусе Volvo 9700 DD мы уже рассказывали. Тогда было не совсем понятно, как пассажирскую машину высотой 4,25 м собираются продавать в Европе, ведь по общеевропейским нормативам высота не должна превышать 4 м. Теперь ответ известен.

Ответ очень простой: версии для внутреннего рынка Скандинавии и для всей остальной Европы будут отличаться по высоте. В Скандинавии будет 4,25 м, во всей остальной Европе — 4 м.

В плане агрегатной части комплектация не будет отличаться. Трехосные автобусы длиной 14,8 м оснащаются 11-литровым двигателем мощностью 460 л. с., который может работать также на биотопливе.

Двухпалубник Volvo 9700 DD для остальной Европы будет ниже, чем для Скандинавии

Вместимость двух салонов Volvo 9700 DD составляет 96 пассажиров. Для их багажа предусмотрено 8 кубометров багажного пространства.






По заранее обговоренному запросу Volvo может оборудовать все сиденья в модели 9700 DD трехточечными ремнями безопасности, и, конечно же, можно также заказать бортовой туалет и кухню.

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О новом двухэтажном автобусе Volvo 9700 DD мы уже рассказывали. Тогда было не совсем понятно, как пассажирскую машину высотой 4,25 м собираются продавать в Европе, ведь по...
 
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