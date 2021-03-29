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Двухпалубник Volvo 9700 DD для остальной Европы будет ниже, чем для Скандинавии
Источник материала: Onliner
О новом двухэтажном автобусе Volvo 9700 DD мы уже
Ответ очень простой: версии для внутреннего рынка Скандинавии и для всей остальной Европы будут отличаться по высоте. В Скандинавии будет 4,25 м, во всей остальной Европе — 4 м.
В плане агрегатной части комплектация не будет отличаться. Трехосные автобусы длиной 14,8 м оснащаются 11-литровым двигателем мощностью 460 л. с., который может работать также на биотопливе.
Вместимость двух салонов Volvo 9700 DD составляет 96 пассажиров. Для их багажа предусмотрено 8 кубометров багажного пространства.
По заранее обговоренному запросу Volvo может оборудовать все сиденья в модели 9700 DD трехточечными ремнями безопасности, и, конечно же, можно также заказать бортовой туалет и кухню.
лестница-стремянка, 33 ступени, алюминий
лестница-стремянка, 5 ступеней, алюминий, верхняя площадка
лестница-стремянка, 33 ступени, алюминий
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О новом двухэтажном автобусе Volvo 9700 DD мы уже рассказывали. Тогда было не совсем понятно, как пассажирскую машину высотой 4,25 м собираются продавать в Европе, ведь по...
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