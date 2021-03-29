Двухпалубник Volvo 9700 DD для остальной Европы будет ниже, чем для Скандинавии

Источник материала: Onliner О новом двухэтажном автобусе Volvo 9700 DD мы уже рассказывали . Тогда было не совсем понятно, как пассажирскую машину высотой 4,25 м собираются продавать в Европе, ведь по общеевропейским нормативам высота не должна превышать 4 м. Теперь ответ известен.

Ответ очень простой: версии для внутреннего рынка Скандинавии и для всей остальной Европы будут отличаться по высоте. В Скандинавии будет 4,25 м, во всей остальной Европе — 4 м.

В плане агрегатной части комплектация не будет отличаться. Трехосные автобусы длиной 14,8 м оснащаются 11-литровым двигателем мощностью 460 л. с., который может работать также на биотопливе.





Вместимость двух салонов Volvo 9700 DD составляет 96 пассажиров. Для их багажа предусмотрено 8 кубометров багажного пространства.













По заранее обговоренному запросу Volvo может оборудовать все сиденья в модели 9700 DD трехточечными ремнями безопасности, и, конечно же, можно также заказать бортовой туалет и кухню.