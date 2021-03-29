ГАИ: в Минске водитель с 3,43 промилле на Skoda врезался в Renault. Дали максимальное наказание (обновлено)

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили, что, по предварительной информации, 24 марта около 20:50 водитель, управляя автомобилем Skoda, двигался по местному проезду со стороны улицы Пирогова в направлении улицы Серова, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль Renault. Сегодня стало известно решение о наказании.

Как сообщается, никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

— В ходе разбирательства установлено, что виновник происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования — 3,43 промилле в выдыхаемом воздухе, — рассказали в Госавтоинспекции.

В отношении водителя составлено два административных протокола, предусмотренных ч. 12 ст. 18.13 КоАП («Нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки»), ч. 2 ст. 18.15 КоАП («Управление лицом, находящимся в состоянии опьянения при наличии более 0,8 промилле»).

Дополнено

Сегодня в отделе ГАИ Октябрьского района состоялось рассмотрение дела об административных правонарушениях. По данным инспекторов, водитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 5800 рублей с лишением прав на 5 лет. То есть он получил максимальное наказание.

Напомним, в новом КоАП выделили разные степени опьянения за рулем (ст. 18.15). За слабое опьянение (от 0,3 до 0,8 промилле) штрафуют на 100 б. в. (2900 рублей) и лишают прав на три года, за сильное (более 0,8 промилле) — наказывают штрафом в 200 б. в. (5800 рублей) и пятью годами лишения прав. Такие последствия (200 б. в. и 5 лет лишения) наступают как за вождение в сильном опьянении (в том числе наркотическом), так и за употребление спиртного после ДТП, после подачи сигнала об остановке для прохождения проверки и за отказ от медосвидетельствования.

Кроме того, отныне ГАИ считает каждое ДТП созданием аварийной обстановки. «Теперь даже самое незначительное ДТП квалифицируется как нарушение соответствующего пункта ПДД с созданием аварийной обстановки, — прокомментировали в инспекции. — За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин с лишением или без лишения прав до двух лет (ст. 18.13 ч. 12 КоАП РБ)».

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