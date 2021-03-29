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Кадыров тоже любит своих силовиков - раздал бойцам своего клуба "мерседесы"

29.03.2021 20:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил трёх спортсменов, выступающих за принадлежащий ему бойцовский клуб "Ахмат".


фото ТАСС

Боксёр Артур Бетербиев, боец смешанных единоборств Магомед Бибулатов и уроженец Дагестана самбист Магомедрасул Хасбулаев получили по автомобилю Mercedes-Benz GLE, стоимость которого в России начинается от шести миллионов рублей, пишет svoboda.org

Глава Чечни отметил, что автомобили спортсменам были куплены за счёт средств Общественного фонда имени Ахмата Кадырова. По данным СМИ, он финансируется в том числе за счет принудительных отчислений из зарплат бюджетников. Кроме того, отчёты о работе фонда, которым владеет мать Кадырова, отсутствуют на сайте Минюста – в отличие от остальных некоммерческих организаций.

За два дня до того, как Рамзан Кадыров наградил спортсменов своего клуба, его племянник и по совместительству министр Чечни по физической культуре, спорту и молодёжной политике Хамзат Кадыров встретился с другими чеченскими бойцами. Он призвал их перестать участвовать в MMA-боях для ютуба, заявив, что это "не соответствует чеченским национальным обычаям и традициям и идёт вразрез с такими понятиями, как "честь", "гордость", "достоинство".

Племянник Рамзана Кадырова предложил спортсменам вместо этого вступить в клуб "Ахмат" или в американские UFC и Bellator.

На прошлой неделе США ввели санкции в отношении двух высокопоставленных полицейских из Чечни. Один из них – Абузайд Висмурадов, который занимается продвижением бойцовского клуба "Ахмат". По данным СМИ, в конце 2016-го – начале 2017 года он руководил массовыми казнями в республике.
 
 
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Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил трёх спортсменов, выступающих за принадлежащий ему бойцовский клуб "Ахмат".
 
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