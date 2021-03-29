ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В авиакатастрофе на Аляске выжил десятикратный чемпион Чехии по сноуборду

29.03.2021 20:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Давид Хорват был единственным выживщим при крушении вертолета, во время котрого погибли пять человек, в том числе самый богатый человек Чехии.

Единственным выжившим при авиакатастрофе на Аляске, в которой погиб чешский мультимиллиардер Петр Келлнер, стал десятикратный чемпион Чехии по сноуборду Давид Хорват. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщило Чешское радио.

Отмечается, что Хорват находится в отделении реанимации больницы города Анкоридж. Его состояние тяжелое, но, согласно данным медиков, уже стабильное и не вызывает опасений.

Крушение вертолета, на борту которого находились пилот и пять пассажиров, произошло в субботу около 19:00 по местному времени в районе ледника Кник, расположенного примерно в 120 км от Анкориджа. Спасатели прибыли на место трагедии только через три часа. Живым они обнаружили лишь Хорвата. Пассажиры планировали спуститься с ледника на лыжах, спрыгнув с вертолета.

Как сообщалось, в результате авиакатастрофы, которая произошла неподалеку от города Бьютт в штате Аляска, погиб чешский миллиардер Петр Келлнер.

Напомним, ранее, вертолет Eurocopter AS50 по неизвестным причинам упал вечером в субботу, 27 марта, пишет telegraf.by
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Давид Хорват был единственным выживщим при крушении вертолета, во время котрого погибли пять человек, в том числе самый богатый человек Чехии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мастака Алеся Пушкіна звальняюць з працы пасля таго, як на яго завялі крымінальную справу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by