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В авиакатастрофе на Аляске выжил десятикратный чемпион Чехии по сноуборду
Источник материала: Партизан
Давид Хорват был единственным выживщим при крушении вертолета, во время котрого погибли пять человек, в том числе самый богатый человек Чехии.
Единственным выжившим при авиакатастрофе на Аляске, в которой погиб чешский мультимиллиардер Петр Келлнер, стал десятикратный чемпион Чехии по сноуборду Давид Хорват. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщило Чешское радио.
Отмечается, что Хорват находится в отделении реанимации больницы города Анкоридж. Его состояние тяжелое, но, согласно данным медиков, уже стабильное и не вызывает опасений.
Крушение вертолета, на борту которого находились пилот и пять пассажиров, произошло в субботу около 19:00 по местному времени в районе ледника Кник, расположенного примерно в 120 км от Анкориджа. Спасатели прибыли на место трагедии только через три часа. Живым они обнаружили лишь Хорвата. Пассажиры планировали спуститься с ледника на лыжах, спрыгнув с вертолета.
Как сообщалось, в результате авиакатастрофы, которая произошла неподалеку от города Бьютт в штате Аляска, погиб чешский миллиардер Петр Келлнер.
Напомним, ранее, вертолет Eurocopter AS50 по неизвестным причинам упал вечером в субботу, 27 марта,
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Давид Хорват был единственным выживщим при крушении вертолета, во время котрого погибли пять человек, в том числе самый богатый человек Чехии.
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