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В Беларуси появились еще 20 политзаключенных

29.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Правозащитники требуют их немедленного освобождения и прекращения уголовного преследования.

В совместном заявлении правозащитных организаций говорится:

«Мы оцениваем преследование Максима Елканова, Родиона Медушевского, Виктора Тавгеня, Игоря Лаптановича, Никиты Дранца, Павла Шпетного, Даниила Чуля, Александра Козлянко, Андрея Марача, Алексея Головко, Ивана Совпеля, Андрея Хвесковца, Александра Шандыбы, Сергея Шоломицкого, Александра Шоломицкого, Льва Телипко, Якова Шафаренко, Даниила Бондарука, Павла Мазько, Ильи Пирожкова, которые были лишены свободы и обвинены по ч. 2 ст. 293 УК («Массовые беспорядки») и по ч. 1 ст. 342 УК («Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок»), как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента и признаем их политическими заключенными».

Правозащитники требуют от властей Беларуси немедленно освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.

 
 
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