В Минске задержали брата-близнеца студента, которого в 2013-м приговорили к смертной казни

Источник материала: Салiдарнасць

В субботу, 27 марта, возле станции метро «Пушкинская» задержали 30-летнего жителя Вилейского района, у которого с собой было оружие, сообщил телеграм-канал МВД. На видео, которое ведомство разместило, правозащитники узнали Андрея Селюна.

Это брат-близнец Павла Селюна, которого в 2013 году приговорили к смертной казни. Информацию о задержании Андрея TUT.BY подтвердила и его мама Тамара Николаевна.





Скриншот в видео МВД взят с сайта лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна»

На видео, которое разместило МВД, Андрей Селюн говорит, что его задержали за то, что у него с собой был «нож, газовый баллончик, аэрозольное устройство, пусковое устройство — типа сигнал охотника». На вопрос, где он это взял, поясняет: приобрел в интернет-магазине, на уточнение зачем, продолжает: «чтобы защищаться».

— При нем [Андрее] находились газовый и сигнальный пистолеты, — пишет ведомство. — В ходе личного досмотра также обнаружены патроны, лазерная указка и складной нож.

По информации МВД, задержанный состоит в «деструктивных телеграм-чатах» и ранее уже не раз привлекался к административной ответственности.

О том, что случилось с сыном, его мама Тамара Николаевна узнала от силовиков, которые в субботу ближе к вечеру пришли к ней с обыском.

— Андрей живет со мной, в субботу мы с ним виделись. Потом я отошла во двор по делам, а когда вернулась, его уже не было, — описывает тот день мама. О том, почему сын решил поехать в Минск, она не знает. — Ближе к вечеру к нам пришли милиционеры. Сказали, им позвонили из Минска. Обыск длился часа три, смотрели в доме, в сарае, в гараже, в подвале. Искали флаги, литературу… Что забрали, я уже не помню, мне не до этого. Я подписывала, они записывали, сказали, может, вернут, но мне ничего не нужно. Главное, чтобы детёнка вернули.





Скриншот в видео МВД взят с сайта лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна»

По словам Андрея, в телеграм-каналах, на которые он был подписан, он смотрел, как «сложились судьбы у людей, которые были репрессированы». Скриншот видео МВД взят с сайта лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна»

Где именно сейчас находится Андрей, Тамара Николаевна не знает. Адвоката сыну она не нанимала. Звонить правозащитникам женщина боится, у них, говорит, ведь тоже были обыски.

— Надеюсь, если появится какая-то информация, они мне сами позвонят, — чуть сдерживает слезы собеседница. — У милиционеров я тоже просила сообщить, если что-то узнают. Один из них сказал: «Николаевна, если я вам пообещаю узнать что-то и не сделаю, я поступлюсь совестью». Весь день я хожу с телефоном, но пока никто мне не звонил.





Фото: Дениса Мылышица, Новы час

Тамаре Николаевне 67 лет. До пенсии она преподавала в колледже. Сразу растить сыновей-близняшек ей помогали родители, а когда их не стало, приходилось справляться одной. Андрей, рассказывает женщина, тяжело переносил то, что случилось с братом.

— Они были как одно целое, это останется с ним на всю жизнь, — плачет мама и говорит, что, кроме сыновей, у нее никого нет. — У меня сейчас много работы, но я не могу ни дома находиться, ни во дворе. Мне нужна и материальная, и моральная поддержка. Зимой я договорилась, чтобы нам поремонтировали небольшой заборчик. Хорошо, что Андрей успел деревья побелить и дров заготовил.

Кем сын работал, она не уточняет, говорит, что он окончил музыкальную школу по классу баяна, поступил в политех, но, как пишет «Наша Ніва», после того, что случилось с Павлом, на защиту диплома не пошел.

— Ни на какие акции Андрей не ходил. Знаю, что вилейчане ездили в Минск [на акции], но он никуда не ездил, — описывает сына мама. — Но позиция у него, конечно, как нас родители учили… Не зря мои родители слушали приглушенный «Голос Америки» и нас так учили.

— МВД пишет, что у вашего сына с собой был газовый и сигнальный пистолет. Вы знаете, откуда это у него?

— Не знаю, я не могу ничего сказать, — отвечает собеседница.

По данным МВД, по данному факту устанавливаются все обстоятельства.

Напомним, 23-летний житель Вилейки Павел Селюн был приговорен к смертной казни Гродненским областным судом за преступление, совершенное в августе 2012 года. Его обвинили в умышленном убийстве двух лиц, совершенном с особой жестокостью, надругательстве над трупом, тайном похищении имущества и хищении чужих документов.

В сентябре этого года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси оставила приговор Павлу Селюну без изменения. На это решение осужденный подал надзорную жалобу. Через своего представителя, правозащитника Андрея Полуду, Селюн обратился в Комитет по правам человека ООН.

Тамара Селюн ранее обращалась к митрополиту Минскому и Слуцкому Филарету, патриаршему экзарху всея Беларуси, с просьбой повлиять на судьбу ее сына.