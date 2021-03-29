Женщина сняла очень печальное видео на ферме в Буда-Кошелевском районе. Руководство же считает, что все в норме

В деревне Коромка у Людмилы родительский дом. Здесь она выросла, сюда теперь приезжает по выходным и на лето. Недалеко от дома расположена ферма. Полтора года назад ее закрыли, но прошлой осенью сюда вдруг привезли около ста телок. И это притом что в сарае нет ни электричества, ни водопровода, ни даже окон.

— Зимой им нальют воды, а она тут же замерзнет. Стоят эти телки и ревут на всю округу. В сарае подстилки нет, навоз не вывозят, животные в нем чуть ли не по колено. Как ни приеду, работники рассказывают: вот еще одна сдохла, и еще одна. А в этот раз говорят, трупы по сараю валяются — и никому дела нет. Я когда увидела это, у меня сердце чуть не выскочило, — вздыхает Людмила.

Впечатлительным эти кадры смотреть не рекомендуем.









Видео, говорит женщина, она снимала не ради скандала, размещать в интернете не собиралась.





Но ее возмутила реакция местных властей (вернее, ее отсутствие) на происходящее: Людмила говорит, что обращалась в хозяйство, звонила в райисполком, однако на ферму так никто и не приехал.

В субботу видео разлетелось по соцсетям, и реакция последовала незамедлительно: уже в воскресенье с самого утра в Коромку приехали и председатель хозяйства, и представители райисполкома, телок погрузили в прицепы тракторов и увезли на более благополучную ферму в деревню Лозов.





спросил директора Василия Андрианова, что за сложная ситуация попала на видео. Он же ее называет нормальной. Стадо принадлежит местному сельхозпредприятию «Рогинь». TUT.BYдиректора Василия Андрианова, что за сложная ситуация попала на видео. Он же ее называет нормальной.





— Никаких дохлых коров там не было.





— Но на видео мы видим двух неподвижных телок.





— Залили им молочную кислоту для работы желудка — и с ними все хорошо.





— То есть эти коровы живы и здоровы?





— Да, все живые, падежа нет.





— А что с условиями, почему не убран навоз?





— Подстелено там все, и накормлен скот. У нас с кормами вообще проблем нет, они у нас еще на лето останутся.





— Почему тогда в воскресенье телок увезли в Лозов?





— На пастбище заберем их, потеплеет — и на поле пойдут. А в этой деревне пастбища нет.





В управлении сельского хозяйства и продовольствия Буда-Кошелевского райисполкома TUT.BY сообщили, что ферма, которую сняли на видео, «находится в удовлетворительном состоянии — с учетом того экономического положения, в котором пребывает сельхозпредприятие «Рогинь». За судьбу коров попросили не волноваться, от дальнейших комментариев отказались.