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Женщина сняла очень печальное видео на ферме в Буда-Кошелевском районе. Руководство же считает, что все в норме

29.03.2021 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жительница деревни Коромка Буда-Кошелевского района сняла видео о ситуации на местной ферме: на нем одни телки стоят чуть ли не по колено в навозе, другие — неподвижно лежат прямо у пустых кормушек. Что происходит?

Женщина сняла очень печальное видео на ферме в Буда-Кошелевском районе. Руководство же считает, что все в норме
В деревне Коромка у Людмилы родительский дом. Здесь она выросла, сюда теперь приезжает по выходным и на лето. Недалеко от дома расположена ферма. Полтора года назад ее закрыли, но прошлой осенью сюда вдруг привезли около ста телок. И это притом что в сарае нет ни электричества, ни водопровода, ни даже окон.
— Зимой им нальют воды, а она тут же замерзнет. Стоят эти телки и ревут на всю округу. В сарае подстилки нет, навоз не вывозят, животные в нем чуть ли не по колено. Как ни приеду, работники рассказывают: вот еще одна сдохла, и еще одна. А в этот раз говорят, трупы по сараю валяются — и никому дела нет. Я когда увидела это, у меня сердце чуть не выскочило, — вздыхает Людмила.
Впечатлительным эти кадры смотреть не рекомендуем.


Видео, говорит женщина, она снимала не ради скандала, размещать в интернете не собиралась

Но ее возмутила реакция местных властей (вернее, ее отсутствие) на происходящее: Людмила говорит, что обращалась в хозяйство, звонила в райисполком, однако на ферму так никто и не приехал.
В субботу видео разлетелось по соцсетям, и реакция последовала незамедлительно: уже в воскресенье с самого утра в Коромку приехали и председатель хозяйства, и представители райисполкома, телок погрузили в прицепы тракторов и увезли на более благополучную ферму в деревню Лозов.

Стадо принадлежит местному сельхозпредприятию «Рогинь». TUT.BY спросил директора Василия Андрианова, что за сложная ситуация попала на видео. Он же ее называет нормальной.

— Никаких дохлых коров там не было.

— Но на видео мы видим двух неподвижных телок.

— Залили им молочную кислоту для работы желудка — и с ними все хорошо.

— То есть эти коровы живы и здоровы?

— Да, все живые, падежа нет.

— А что с условиями, почему не убран навоз?

— Подстелено там все, и накормлен скот. У нас с кормами вообще проблем нет, они у нас еще на лето останутся.

— Почему тогда в воскресенье телок увезли в Лозов?

— На пастбище заберем их, потеплеет — и на поле пойдут. А в этой деревне пастбища нет.

В управлении сельского хозяйства и продовольствия Буда-Кошелевского райисполкома TUT.BY сообщили, что ферма, которую сняли на видео, «находится в удовлетворительном состоянии — с учетом того экономического положения, в котором пребывает сельхозпредприятие «Рогинь». За судьбу коров попросили не волноваться, от дальнейших комментариев отказались.
 
 
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Жительница деревни Коромка Буда-Кошелевского района сняла видео о ситуации на местной ферме: на нем одни телки стоят чуть ли не по колено в навозе, другие —...
 
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