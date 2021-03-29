В чем обвиняют Статкевича? Расследование завершено

"Завершено расследование еще одного фрагмента уголовного дела "группы Тихановского, Статкевича". Именно Николай Статкевич, участник старой оппозиции, по мнению следствия, стоял за привлечением представителей радикального блока в механизм по дестабилизации ситуации в Беларуси", - сообщает издание.













"Осенью 2019-го Статкевич обращается к Павлу Северинцу и Евгению Афнагелю, чтобы они, уже проявившие себя в печально известных нелегальных организациях "Молодой фронт", "Белорусская христианская демократия", "Европейская Беларусь" и других, приняли участие в готовящихся беспорядках и наряду с ним, Статкевичем, и Тихановским стали лидерами уличных протестов", - говорится в статье "СБ. Беларусь сегодня".





Издание отмечает, что до выборов и после них "планировались уличные беспорядки, блокировка дорог, нарушение работы предприятий, учреждений, организаций, погромы, поджоги, уничтожение имущества, угрозы людям, вооруженное сопротивление представителям власти и прочее".



