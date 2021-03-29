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В чем обвиняют Статкевича? Расследование завершено

29.03.2021 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оппозиционер Николай Статкевич стоял за привлечением представителей радикального блока в механизм по дестабилизации ситуации в Беларуси, сообщило издание "СБ. Беларусь сегодня" со ссылкой на первого заместителя начальника ГСУ Следственного комитета Александра Агафонова в понедельник.

"Завершено расследование еще одного фрагмента уголовного дела "группы Тихановского, Статкевича". Именно Николай Статкевич, участник старой оппозиции, по мнению следствия, стоял за привлечением представителей радикального блока в механизм по дестабилизации ситуации в Беларуси", - сообщает издание.



"Осенью 2019-го Статкевич обращается к Павлу Северинцу и Евгению Афнагелю, чтобы они, уже проявившие себя в печально известных нелегальных организациях "Молодой фронт", "Белорусская христианская демократия", "Европейская Беларусь" и других, приняли участие в готовящихся беспорядках и наряду с ним, Статкевичем, и Тихановским стали лидерами уличных протестов", - говорится в статье "СБ. Беларусь сегодня". 

Издание отмечает, что до выборов и после них "планировались уличные беспорядки, блокировка дорог, нарушение работы предприятий, учреждений, организаций, погромы, поджоги, уничтожение имущества, угрозы людям, вооруженное сопротивление представителям власти и прочее".

Как сообщалось, Статкевича задержали 31 мая 2020 года по дороге на Комаровский рынок в Минске, где он собирался посетить избирательный пикет Светланы Тихановской. В отношении него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси ("Организация или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок"). Уголовное дело по этой же статье завели на супруга Тихановской – Сергея Тихановского и его соратников, а также на других белорусских блогеров - Сергея Петрухина, Александра Кабанова, Владимира Цыгановича (MozgON), Игоря Лосика, Дмитрия Козлова. Позже Статкевичу также было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК ("Массовые беспорядки"), пишет interfax.by
 
Теги: Минск
 
 
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Оппозиционер Николай Статкевич стоял за привлечением представителей радикального блока в механизм по дестабилизации ситуации в Беларуси, сообщило издание "СБ....
 
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