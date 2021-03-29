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Туристка скончалась от малярии после поездки на Занзибар

29.03.2021 21:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Украинская туристка из Харькова почувствовала себя плохо через пять дней после приезда с Танзании.

Туристка скончалась от малярии после поездки на Занзибар
Источник: zanzibar.co.za

Первые симптомы недомогания она почувствовала 19 марта, а к медикам обратилась только 23-го, сообщает Харьковский областной лабораторный центр.

«Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, больная умерла», — отмечается в сообщении.

Индивидуальную химиопрофилактику до выезда и во время пребывания в Африке украинка не проводила.

 
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Украинская туристка из Харькова почувствовала себя плохо через пять дней после приезда с Танзании.
 
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