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Туристка скончалась от малярии после поездки на Занзибар
Источник материала: Навiны
Украинская туристка из Харькова почувствовала себя плохо через пять дней после приезда с Танзании.
Первые симптомы недомогания она
«Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, больная умерла», — отмечается в сообщении.
Индивидуальную химиопрофилактику до выезда и во время пребывания в Африке украинка не проводила.
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Украинская туристка из Харькова почувствовала себя плохо через пять дней после приезда с Танзании.
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