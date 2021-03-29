ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Андрей Костицын покидает чешский «Динамо-Пардубице»

29.03.2021 21:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

36-летний нападающий Андрей Костицын покидает чешский «Динамо-Пардубице».

Об этом сообщил главный тренер команды Рихард Крал, пишет by.tribuna.com

Костицын-старший присоединился к «Динамо» зимой и в 12 матчах регулярного чемпионата набрал 7 (1+6) очков. В плей-офф чешской экстралиги белорус провел 8 поединков, в которых отметился 8 (4+4) результативными баллами.

Сезон-2020/21 Костицын начинал в КХЛ. В 24 встречах за «Нефтехимик» форвард заработал 10 (2+8) очков.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
36-летний нападающий Андрей Костицын покидает чешский «Динамо-Пардубице».
 
Новости дня
Новости разные
 
Прэзыдэнт Літвы: Пуціна можна назваць забойцам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by