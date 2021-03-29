|
Андрей Костицын покидает чешский «Динамо-Пардубице»
Источник материала: Партизан
36-летний нападающий Андрей Костицын покидает чешский «Динамо-Пардубице».
Об этом сообщил главный тренер команды Рихард Крал,
Костицын-старший присоединился к «Динамо» зимой и в 12 матчах регулярного чемпионата набрал 7 (1+6) очков. В плей-офф чешской экстралиги белорус провел 8 поединков, в которых отметился 8 (4+4) результативными баллами.
Сезон-2020/21 Костицын начинал в КХЛ. В 24 встречах за «Нефтехимик» форвард заработал 10 (2+8) очков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
36-летний нападающий Андрей Костицын покидает чешский «Динамо-Пардубице».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)