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В Беларуси признали политзаключенными еще 20 человек

29.03.2021 21:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Еще 20 человек признали политзаключенными белорусские правозащитники.

В Беларуси признали политзаключенными еще 20 человек

В списке Максим Елканов, Родион Медушевский, Игорь Лаптанович (взяты под стражу и обвинены по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса), Никита Дранец, Павел Шпетный, Даниил Чуль, Александр Козленок, Андрей Марач, Алексей Головко (взяты под стражу и обвинены по ч. 1 ст. 342 и ст. 285 УК), Иван Совпель, Андрей Хвескавец, Александр Шандыба, Сергей Шоломицкий, Александр Шоломицкий, Лев Телипко, Яков Шафаренко, Павел Мазько (взяты под стражу и обвинены по ч. 2 ст. 293 УК), Даниил Бондаренко (взят под стражу и обвинен по ч. 2 ст. 293 и ч. 1 ст. 339 УК), передает БелаПАН.

В число новых политзаключенных включены осужденные по ч. 1 ст. 342 Илья Пирожков (три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по решению суда Ленинского района Минска) и Виктор Тавгень (два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по решению суда Молодечненского района).

Общее количество политзаключенных в стране достигло 322.

Статья 342 УК — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них;

Статья 285 — создание преступной организации либо участие в ней;

Статья 293 — массовые беспорядки;

Статья 339 — хулиганство.
 
Теги: Минск
 
 
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Еще 20 человек признали политзаключенными белорусские правозащитники.
 
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