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Собака сорвалась с поводка и рванула через проспект, а за ней — девочка. Это страшно даже на видео (видео)

29.03.2021 22:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наш читатель прислал корреспонденту Onliner видео со своего регистратора. Ситуация шокирующая: проспект Победителей со всей интенсивностью движения там, разгар рабочего дня. Вдруг на тротуаре с поводка срывается собачка, которая бежит через проезжую часть. А за ней — ребенок.

Автор видео рассказал, что все случилось 25 марта в 16:59 на проспекте Победителей в центре Минска. Автомобили двигались в направлении проспекта Машерова.

— Девочка выбежала на дорогу за собачкой, которая сорвалась с поводка, в результате чуть не угодила под колеса автомобилей, — отметил очевидец.

В правую полосу как раз перестроился наш читатель, в средней ехал Volvo, по крайней левой на опережение шел Audi. Можно предположить, что автор видео лучше всех видел ребенка, выбегающего на дорогу.

— Водитель Volvo едва не сбил ее, а я начал ему сигналить. Он экстренно затормозил, — описал ситуацию собеседник.

Девочка догнала собаку в крайнем левом ряду, после чего, подхватив ее, добежала до разделительной полосы. Пропустив одну машину, она стремглав бросилась обратно на тротуар — остальные водители подождали, пока ребенок будет в безопасности. Можно предположить, что никого из взрослых с девочкой не было.

Стоит подчеркнуть, дети до подросткового возраста в силу развития не способны объективно оценить скорость транспорта и даже примерно представить время, за которое машина приблизится к ним, — таковы результаты исследований специалистов по безопасности движения.

Столичная Госавтоинспекция опубликовала видео с регистратора, установленного в Volvo.

ГАИ Минска в связи с этим случаем обратилась к родителям с просьбой обратить внимание на такие ситуации и еще раз поговорить с детьми о безопасном поведении на дороге.

— Нередко дети попадают в аварии из-за собственной невнимательности и неосторожности: выбегают на проезжую часть перед близко идущим транспортом, выскакивают из-за припаркованных автомобилей, играют у края проезжей части или переходят ее в неположенных местах. Предупредить эти нарушения и исключить риск детского травматизма родители могут только при систематическом обучении несовершеннолетних безопасному поведению на улице. Не ограничивайтесь одними беседами с детьми. Кроме ежедневного напоминания об осторожности, следует вместе пройтись по маршрутам, которые часто используют ребята, и показать им безопасные места и места, требующие особенной осторожности, — порекомендовали в Госавтоинспекции, напомнив, что каждый ребенок берет пример в своем поведении прежде всего со взрослых, в первую очередь — с родителей.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Теги: Минск
 
 
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Наш читатель прислал корреспонденту Onliner видео со своего регистратора. Ситуация шокирующая: проспект Победителей со всей интенсивностью движения там, разгар...
 
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