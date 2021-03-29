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Соболенко сыграет с первой ракеткой мира в 1/4 финала турнира в Майами
Источник материала: Навiны
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира ВТА в Майами.
В матче 1/8 финала белоруска победила Маркету Вондроушову из Чехии со счетом 6:1, 6:2.
В следующем матче Соболенко сыграет с австралийкой Эшли Барти, которая прошла другую белоруску Викторию Азаренко — 6:1, 1:6, 6:2.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира ВТА в Майами.
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