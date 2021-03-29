Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Жабинковском районе Брестской области обнаружено 10 тонн спирта в канистрах Оперативники из 3 областей страны смогли выявить и перекрыть канал поставки контрафактного спирта из России. Так, в Жабинковском районе Брестской области в...

Оперативники из 3 областей страны смогли выявить и перекрыть канал поставки контрафактного спирта из России. Так, в Жабинковском районе Брестской области в полуприцепе фуры было обнаружено 10 тонн жидкости в канистрах. При этом груз везли без каких-либо сопроводительных документов. Установлено, что спирт в будущем планировали продать.