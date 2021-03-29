ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Жабинковском районе Брестской области обнаружено 10 тонн спирта в канистрах

29.03.2021 22:47 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Оперативники из 3 областей страны смогли выявить и перекрыть канал поставки контрафактного спирта из России. Так, в Жабинковском районе Брестской области в полуприцепе фуры было обнаружено 10 тонн жидкости в канистрах. При этом груз везли без каких-либо сопроводительных документов. Установлено, что спирт в будущем планировали продать.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оперативники из 3 областей страны смогли выявить и перекрыть канал поставки контрафактного спирта из России. Так, в Жабинковском районе Брестской области в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чешский клуб решил расстаться с Андреем Костицыным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by