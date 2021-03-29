|
Автодайджест
Источник материала: БT
Собаки на дороге
Врезался в припаркованную фуру - это последствия утренней аварии в Волковыске. Водитель Ford пояснил, что внезапно на дорогу выскочили собаки, уходя от наезда, минивэн протаранил большегруз, который остановился по техническим причинам. 46-летний мужчина был один в машине, его из покареженного авто доставали спасатели - ДТП произошло недалеко от пожарной части. Дежурившие бойцы МЧС услышали удар и выбежали на помощь. Пострадавший был госпитализирован.
Не успел
Перебегал на красный, угодил под колеса - авария на улице Ваупшасова попала в объектив регистратора. Инцидент случился ранним утром. Водитель каршерингового авто, по всей видимости, лишь в последний момент заметил человека на дороге. В результате аварии 61-летний мужчина получил травмы.
На задней передаче
в Минске на Долгиновском тракте водитель Renault сбил пешехода. 67-летняя женщина переходила дорогу, когда водитель, высадив пассажира, начал движение назад. Пострадавшая была доставлена в больницу.
А вот в Гомеле при движении задним ходом пострадала женщина-водитель. Дама наехала на бетонную опору пешеходного моста над железной дорогой. Шофер вышла, осмотрела повреждения и, перепутав педали, снова врезалась в то же место. В результате ДТП она оказалась зажатой между водительской дверью и корпусом авто. После осмотра медиков пострадавшая оказалось в травматологии городской больницы.
Ночь приключений
А это кадры погони в Могилеве. Около часа ночи в милицию позвонили очевидцы, рассказав о пьяном водителе "жигулей". Инспекторы выследили машину, подали сигнал об остановке, но шофер лишь увеличил скорость. В какой-то момент во время преследования водитель попытался выскочить на ходу, повредив при этом патрульный автомобиль. Нарушитель был задержан. Медосвидетельствование показало свыше 1,5 промилле алкоголя. В отношении 24-летнего жителя Могилева составлен ряд протоколов - за нетрезвую езду, преследование, создание аварийной обстановки и ряд других нарушений.
Стечение обстоятельств
Реанимацией закончилась поездка для водителя Opel в Воложинском районе. ДТП случилось на Гродненской трассе. Предположительно водитель отвлекся от управления, в результате чего автомобиль съехал на обочину и протаранил отбойник.
Пожар на улице Космонавтов
Предположительно короткое замыкание стало причиной возгорания автомобиля на столичной улице Космонавтов. Пожар случился в моторном отсеке Fiat, огонь повредил также лобовое стекло и пластиковые элементы кузова.
Поворот на красный
А это последствия поездки на красный при проезде столичного перекрестка. На пересечении Долгобродская-Уральская столкнулись два авто Volkswagen. В результате ДТП пострадавших нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Собаки на дороге Врезался в припаркованную фуру - это последствия утренней аварии в Волковыске. Водитель Ford пояснил, что внезапно на дорогу выскочили собаки,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)