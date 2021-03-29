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Автодайджест

29.03.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Собаки на дороге 


Врезался в припаркованную фуру - это последствия утренней аварии в Волковыске. Водитель Ford пояснил, что внезапно на дорогу выскочили собаки, уходя от наезда, минивэн протаранил большегруз, который остановился по техническим причинам. 46-летний мужчина был один в машине, его из покареженного авто доставали спасатели - ДТП произошло недалеко от пожарной части. Дежурившие бойцы МЧС услышали удар и выбежали на помощь. Пострадавший был  госпитализирован.

Не успел 


Перебегал на красный, угодил под колеса - авария на улице Ваупшасова попала в объектив регистратора. Инцидент случился ранним утром. Водитель каршерингового авто, по всей видимости, лишь в последний момент заметил человека на дороге. В результате аварии 61-летний  мужчина получил травмы. 

На задней передаче 


в Минске на Долгиновском тракте водитель Renault сбил пешехода.  67-летняя женщина переходила дорогу, когда водитель, высадив пассажира, начал движение назад. Пострадавшая была доставлена в больницу. 

А вот в Гомеле при движении задним ходом пострадала женщина-водитель. Дама  наехала на бетонную опору пешеходного моста над железной дорогой. Шофер вышла, осмотрела повреждения и, перепутав педали, снова врезалась в то же место. В результате ДТП она оказалась зажатой между водительской дверью и корпусом авто. После осмотра медиков пострадавшая оказалось в травматологии городской больницы. 
 

Ночь приключений 


А это кадры погони в Могилеве. Около часа ночи в милицию позвонили очевидцы, рассказав о пьяном водителе "жигулей". Инспекторы выследили машину, подали сигнал об остановке, но шофер лишь увеличил скорость. В какой-то момент во время преследования водитель попытался выскочить на ходу, повредив при этом патрульный автомобиль. Нарушитель был задержан. Медосвидетельствование показало свыше 1,5 промилле алкоголя. В отношении 24-летнего жителя Могилева составлен ряд протоколов - за нетрезвую езду, преследование, создание аварийной обстановки и ряд других нарушений. 

Стечение обстоятельств 


Реанимацией закончилась поездка для водителя Opel в Воложинском районе. ДТП случилось на Гродненской трассе. Предположительно водитель отвлекся от управления, в результате чего автомобиль съехал  на обочину и протаранил отбойник. 

Пожар на улице Космонавтов 


Предположительно короткое замыкание стало причиной возгорания автомобиля на столичной улице Космонавтов. Пожар случился в моторном отсеке Fiat, огонь повредил также лобовое стекло и пластиковые элементы кузова. 

Поворот на красный  


А это последствия поездки на красный при проезде столичного перекрестка. На пересечении Долгобродская-Уральская столкнулись два авто Volkswagen. В результате ДТП пострадавших нет. 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Собаки на дороге  Врезался в припаркованную фуру - это последствия утренней аварии в Волковыске. Водитель Ford пояснил, что внезапно на дорогу выскочили собаки,...
 
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