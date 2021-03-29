ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обзор новостей от спасателей

29.03.2021 22:47 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Жертва весенних палов


Первая жертва весенних палов сухой травы. В Чашникском районе среди выгоревшей растительности обнаружили тело женщины. Ее дом находится в двадцати пяти метрах от места ЧП. От бесконтрольного пламени вспыхнула и хозпостройка. Площадь пепелища - 300 кв м. 

Несовместимые с жизнью травмы


Аналогичная история и в Чаусском районе. Мужчина получил ожоги  95 % тела и скончался в больнице. Сообщается, что мусор и траву он жег на территории своего дачного участка. До приезда бойцов МЧС пожар потушили сельчане, они и нашли соседа в огне. Спасти пострадавшего не удалось.

Пагубная привычка 


Пламя охватило жилище в Сенно, погиб хозяин. ЧП произошло в четырехквартирном доме. Тело мужчины обнаружили бойцы МЧС на диване. Не исключено, что погорелец уснул с непотушенной сигаретой. Другие жильцы строения не пострадали. 

Уничтожено огнем


Вредная привычка - основная причина трагедии и в Миорах. Там огонь унес жизнь мужчины. Пламя вспыхнуло в деревянном частном доме. Стихия обрушила крышу и потолочные перекрытия. Во время тушения пожара под завалами бойцы МЧС нашли тело погорельца. Что касается строения, оно осталось без крыши. 

Особенности весенней рыбалки


Рыбака спасли в Гомельском районе. Он провалился под лед. На горячую линию спасателям сообщили очевидцы. 

Вытащить мужчину сами свидетели не могли, ведь лед трескался под ногами. Сообщается, что пенсионер  находился на расстоянии 20 м от берега. Бойцы МЧС с помощью доски для спасения подобрались к рыбаку и вытянули его на сушу. Он в больнице с диагнозом "переохлаждение". 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жертва весенних палов Первая жертва весенних палов сухой травы. В Чашникском районе среди выгоревшей растительности обнаружили тело женщины. Ее дом находится в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси снизились цены на популярные iPhone - вот сколько они сейчас стоят
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by