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Столичные милиционеры задержали двух наркодилеров

29.03.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Следователи разбираются в деле о наркоторговле. На минувшей неделе столичные милиционеры задержали двух дилеров. Первоначально в лесу под Минском сотрудники наркоконтроля нашли тайник с  двадцатью канистрами. 340 литров хранились в яме, прикрытой еловыми ветками. Химическая экспертиза показала,  что в канистрах был прекурсор, предназначенный для изготовления психотропов. 

Со слов задержанных, прекурсоры они купили в соседней стране и хотели продать тем, кто производит дурман. А готовое зелье должны были купить уже мелкие дилеры. Известно, что фигуранты уже привлекались к уголовной ответственности: младший за  наркоторговлю, а его подельник за кражи. 

 
 
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Следователи разбираются в деле о наркоторговле. На минувшей неделе столичные милиционеры задержали двух дилеров. Первоначально в лесу под Минском сотрудники...
 
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