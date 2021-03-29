ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мать и сына задержали правоохранители за незаконный оборот наркотиков

29.03.2021 22:47 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Дело семейное, или Из поколения в поколение. Мать и сына задержали правоохранители за незаконный оборот наркотиков. Стражи порядка вышли на 18-летнего юношу, который продал двум мужчинам психотроп альфа-ПВП. В ходе обыска в жилище у молодого человека оперативники нашли готовый к закладке полиэтиленовый пакет. В упаковке было 210 свертков с белым порошком. Вещество отправили на проверку. Экспертиза подтвердила, что это альфа-ПВП весом 100 граммов. В квартире также нашли весы, изоленту, скотч для упаковки и пневматический пистолет. Как стало известно, задержанный  - курьер интернет-площадки по сбыту наркотиков. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дело семейное, или Из поколения в поколение. Мать и сына задержали правоохранители за незаконный оборот наркотиков. Стражи порядка вышли на 18-летнего юношу,...
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД: Задержан бывший военный, сотрудничавший с BYPOL. За участие в протестах его уволили со службы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by