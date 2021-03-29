Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мать и сына задержали правоохранители за незаконный оборот наркотиков Дело семейное, или Из поколения в поколение. Мать и сына задержали правоохранители за незаконный оборот наркотиков. Стражи порядка вышли на 18-летнего юношу,...

Дело семейное, или Из поколения в поколение. Мать и сына задержали правоохранители за незаконный оборот наркотиков. Стражи порядка вышли на 18-летнего юношу, который продал двум мужчинам психотроп альфа-ПВП. В ходе обыска в жилище у молодого человека оперативники нашли готовый к закладке полиэтиленовый пакет. В упаковке было 210 свертков с белым порошком. Вещество отправили на проверку. Экспертиза подтвердила, что это альфа-ПВП весом 100 граммов. В квартире также нашли весы, изоленту, скотч для упаковки и пневматический пистолет. Как стало известно, задержанный - курьер интернет-площадки по сбыту наркотиков.