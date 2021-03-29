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Мать и сына задержали правоохранители за незаконный оборот наркотиков
Источник материала: БTДело семейное, или Из поколения в поколение. Мать и сына задержали правоохранители за незаконный оборот наркотиков. Стражи порядка вышли на 18-летнего юношу, который продал двум мужчинам психотроп альфа-ПВП. В ходе обыска в жилище у молодого человека оперативники нашли готовый к закладке полиэтиленовый пакет. В упаковке было 210 свертков с белым порошком. Вещество отправили на проверку. Экспертиза подтвердила, что это альфа-ПВП весом 100 граммов. В квартире также нашли весы, изоленту, скотч для упаковки и пневматический пистолет. Как стало известно, задержанный - курьер интернет-площадки по сбыту наркотиков.
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Дело семейное, или Из поколения в поколение. Мать и сына задержали правоохранители за незаконный оборот наркотиков. Стражи порядка вышли на 18-летнего юношу,...
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