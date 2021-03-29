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В Минске инспекторы задержали пьяную женщину на Honda
Источник материала: Tut.by
В Минске инспекторы остановили легковушку, за рулем которой находилась пьяная женщина.
В ГАИ
На нарушительницу составили административный протокол за «пьяную» езду.
В ГАИ напомнили, что с 1 марта ужесточилось наказание в отношении нетрезвых водителей. Если в выдыхаемом воздухе содержится от 0,3 до 0,8 промилле алкоголя, водителю грозит наказание в виде штрафа в размере 100 базовых величин и лишение права управления сроком на 3 года, а если свыше 0,8 промилле — штраф будет уже составлять 200 базовых величин с лишением права управления на 5 лет.
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Результат освидетельствования - 1,5 промилле алкоголя.
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