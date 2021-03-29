ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске инспекторы задержали пьяную женщину на Honda

30.03.2021 06:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске инспекторы остановили легковушку, за рулем которой находилась пьяная женщина.

В ГАИ рассказали, что 29 марта, около 10.40, сотрудники ГАИ остановили на улице Ванеева автомобиль Honda, которым управляла 34-летняя женщина. Ее физическое состояние вызвало подозрение у инспекторов, поэтому ее отвезли на медосвидетельствование, которое показало 1,5 промилле алкоголя.

На нарушительницу составили административный протокол за «пьяную» езду.

В ГАИ напомнили, что с 1 марта ужесточилось наказание в отношении нетрезвых водителей. Если в выдыхаемом воздухе содержится от 0,3 до 0,8 промилле алкоголя, водителю грозит наказание в виде штрафа в размере 100 базовых величин и лишение права управления сроком на 3 года, а если свыше 0,8 промилле — штраф будет уже составлять 200 базовых величин с лишением права управления на 5 лет.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Результат освидетельствования - 1,5 промилле алкоголя.
 
Новости дня
Новости разные
 
Правозащитники Беларуси признали 20 новых политзаключенных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by