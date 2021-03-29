В Минске инспекторы задержали пьяную женщину на Honda

Источник материала: Tut.by

В Минске инспекторы остановили легковушку, за рулем которой находилась пьяная женщина.

В ГАИ рассказали , что 29 марта, около 10.40, сотрудники ГАИ остановили на улице Ванеева автомобиль Honda, которым управляла 34-летняя женщина. Ее физическое состояние вызвало подозрение у инспекторов, поэтому ее отвезли на медосвидетельствование, которое показало 1,5 промилле алкоголя.

На нарушительницу составили административный протокол за «пьяную» езду.

В ГАИ напомнили, что с 1 марта ужесточилось наказание в отношении нетрезвых водителей. Если в выдыхаемом воздухе содержится от 0,3 до 0,8 промилле алкоголя, водителю грозит наказание в виде штрафа в размере 100 базовых величин и лишение права управления сроком на 3 года, а если свыше 0,8 промилле — штраф будет уже составлять 200 базовых величин с лишением права управления на 5 лет.

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