В Шабанах пьяный на Citroen влетел во встречную Audi

Источник материала: Tut.by

Нетрезвый водитель устроил аварию на столичной улице Бачило, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Авария произошла 29 марта, около 18.45. По предварительной информации, 41-летний водитель Citroen ехал со стороны улицы Ротмистрова в направлении улицы Селицкого, не справился с управлением и врезался во встречный Audi

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.





Установлено, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования — 2,68 промилле алкоголя.

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