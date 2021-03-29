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В Шабанах пьяный на Citroen влетел во встречную Audi
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый водитель устроил аварию на столичной улице Бачило,
Авария произошла 29 марта, около 18.45. По предварительной информации, 41-летний водитель Citroen ехал со стороны улицы Ротмистрова в направлении улицы Селицкого, не справился с управлением и врезался во встречный Audi
В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
Установлено, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования — 2,68 промилле алкоголя.
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В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
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