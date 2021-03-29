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Азаренко проиграла в Майами первой ракетке мира, которая дальше сыграет с Соболенко

30.03.2021 06:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Виктория Азаренко проиграла в четвертом раунде турнира WTA в Майами первой ракетке мира — австралийке Эшли Барти — 1:6, 6:1, 2:6.


Фото: Reuters

Азаренко практически без борьбы проиграла первый сет, но вторую партия Виктория провела идеально. После четырех геймов третьего сета счет был равный (2:2), более того, Азаренко была близка к тому, что в пятом гейме сделать брейк, но не смогла, после чего быстро проиграла еще три гейма.

Таким образом, на турнире остается одна белоруска: Арина Соболенко без проблем обыграла чешка Маркету Вондрушову — 6:1, 6:2.

В четвертьфинале Соболенко встретится как раз с Эшли Барти.

 
 
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Виктория Азаренко проиграла в четвертом раунде турнира WTA в Майами первой ракетке мира - австралийке Эшли Барти - 1:6, 6:1, 2:6.
 
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