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Мужчина в балаклаве совершил разбойное нападение на банк в Петриковском районе

30.03.2021 06:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Разбойное нападение на отделение банка произошло 29 марта в деревне Копцевичи.

Мужчина в балаклаве совершил разбойное нападение на банк в Петриковском районе
Фото: СК

Когда оператор выходила из своего рабочего помещения на обед, в здание банка ворвался неизвестный в балаклаве с похожим на пистолет предметом. Злоумышленник ударил женщину, связал руки и ноги скотчем, забрал ключ и похитил из сейфа 3005 белорусских рублей и 1301 доллар, сообщили в областном УСК.

Разбойное нападение в отделении попало в объектив видеокамеры. На место происшествия выбыл ОМОН.

В ходе отработки близлежащей деревни сотрудники милиции по описанным потерпевшей приметам установили и задержали 46-летнего уроженца Мозырского района, подозреваемого в совершении преступления.

 
 
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Разбойное нападение на отделение банка произошло 29 марта в деревне Копцевичи.
 
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