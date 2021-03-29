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В ФОК в Серебрянке произошло ЧП с парами хлора

30.03.2021 06:31 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В столичном физкультурно-оздоровительном комплексе в Серебрянке произошло ЧП с парами хлора.  82 человека эвакуировали, 1 попал в больницу. Инцидент произошел накануне. Вечером на номер 112 от посетителей комплекса поступило сообщение о резком удушающем запахе в помещениях бассейна.  Спасатели на месте установили, что в помещении водоподготовки концентрация паров хлора превышена в 35 раз. По предварительной информации,  реагент для осветления воды ошибочно залили в емкость с хлором, в результате чего и произошла химическая реакция с выделением паров. Совместно с работниками центра спасатели провели работы по нейтрализации вещества, а также проветрили помещения. Предположительная причина  ЧП - нарушение технологического регламента при обслуживании оборудования.
 
 
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В столичном физкультурно-оздоровительном комплексе в Серебрянке произошло ЧП с парами хлора.  82 человека эвакуировали, 1 попал в больницу. Инцидент произошел...
 
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