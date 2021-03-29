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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ФОК в Серебрянке произошло ЧП с парами хлора В столичном физкультурно-оздоровительном комплексе в Серебрянке произошло ЧП с парами хлора. 82 человека эвакуировали, 1 попал в больницу. Инцидент произошел...

В столичном физкультурно-оздоровительном комплексе в Серебрянке произошло ЧП с парами хлора. 82 человека эвакуировали, 1 попал в больницу. Инцидент произошел накануне. Вечером на номер 112 от посетителей комплекса поступило сообщение о резком удушающем запахе в помещениях бассейна. Спасатели на месте установили, что в помещении водоподготовки концентрация паров хлора превышена в 35 раз. По предварительной информации, реагент для осветления воды ошибочно залили в емкость с хлором, в результате чего и произошла химическая реакция с выделением паров. Совместно с работниками центра спасатели провели работы по нейтрализации вещества, а также проветрили помещения. Предположительная причина ЧП - нарушение технологического регламента при обслуживании оборудования.