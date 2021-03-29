ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Правозащитники Беларуси признали 20 новых политзаключенных

30.03.2021 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Правозащитники требуют освободить всех политзаключенных и прекратить репрессии против граждан

Их обвиняют по статьям о массовых беспорядках и об участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.


Взяты под стражу с предъявленным обвинением по части 1 статьи 342 УК (Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) Максим Елканов, Родион Медушевский, Игорь Лаптанович, Никита Дранец (дополнительно ст. 285 УК), Павел Шпетной (дополнительно ст. 285 УК), Даниил Чуль (дополнительно ст. 285 УК), Александр Козлянко (дополнительно ст. 285 УК), Андрей Марач (дополнительно ст. 285 УК), Алексей Головко (дополнительно ст. 285 УК) и по ч. 2 ст. 293 УК (Массовые беспорядки) Иван Совпель, Андрей Хвесковец, Александр Шандыба, Сергей Шоломицкий, Александр Шоломицкий, Лев Телипко, Яков Шафаренко, Даниил Бондарук (дополнительно по ч. 1 ст. 339 УК), Павел Мазько, а также осужденные по этой статье Илья Пирожков и Виктор Тавгень.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитники требуют освободить всех политзаключенных и прекратить репрессии против граждан
 
Новости дня
Новости разные
 
10 краінаў сьвету забясьпечылі сабе 76% даступных дозаў вакцынаў ад каранавірусу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by