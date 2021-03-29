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Терминал для белорусских удобрений в порту РФ может появиться летом

30.03.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В текущем году белорусские нефтепродукты уже переориентированы на экспорт из российских портов вместо литовской Клайпеды.

Как пишет Sputnik, месторасположение терминала для транзита удобрений из Беларуси будет определено к лету 2021 года, рассказал журналистам руководитель Росморречфлота Андрей Лаврищев в кулуарах итоговой коллегии ведомства.

Ранее стало известно, что Беларусь и Россия подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты на Балтике. Всего в течение 2021-2023 годов планируется таким образом перевалить 9,8 миллиона тонн грузов.

Белорусские власти реализовали следующим образом свое обещание переориентировать перевалку собственных нефтепродуктов с портов балтийских республик на российские гавани.

По словам главы Росморречфлота, сейчас обсуждается вопрос транзита белорусских удобрений. При этом точное место пока не определено, но российская сторона готова помочь партнерам в этом вопросе.

"Я думаю, к лету мы определимся, и будет понятно место расположения терминала, его размер. В основном (обсуждается – Sputnik) Усть-Луга", – уточнил Лаврищев.

Терминал на Балтике

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе переговоров с ленинградским губернатором Александром Дрозденко рассказал о своей идее построить белорусский терминал в одном из российских портов.

По словам белорусского лидера, для этого можно было использовать неизрасходованные средства из российского кредита на строительство Белорусской АЭС, что нашло поддержку у президента РФ Владимира Путина.

Российский губернатор высказал мнение о том, что белорусской стороне было бы целесообразнее входить в состав акционерного общества, которое уже возводит терминал, чем начинать стройку самостоятельно.

В настоящее время Беларусь экспортирует собственные калийные удобрения через терминал в Клайпеде, где белорусскому предприятию принадлежит 30% акций. Всего там переваливается около 8 миллионов насыпных грузов в год.

В 2023 году заканчивается контракт на перевалку калия, и тогда отечественные грузы навсегда уйдут из литовского порта. Правда, непонятно куда после этого девать собственную долю в терминале в Клайпеде, ведь без отечественных грузов она не будет привлекательна и просто так продать ее не получится.
 
 
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В текущем году белорусские нефтепродукты уже переориентированы на экспорт из российских портов вместо литовской Клайпеды.
 
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