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Лукашенко поручил представить к наградам милиционеров, которые помогли предотвратить теракты
Источник материала: ОНТ
Обсуждая актуальные вопросы общественно-политической обстановки в стране, Александр Лукашенко заявил о недопустимости ситуации, при которой белорусы будут опасаться выходить на улицы.
Накалить обстановку в Беларуси пытаются извне, подчеркнул Александр Лукашенко на
Все ведомства держат ситуацию на контроле, поэтому встреча не чрезвычайная, а для сверки часов.
ФОТО: БЕЛТА
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Обсуждая актуальные вопросы общественно-политической обстановки в стране, Александр Лукашенко заявил о недопустимости ситуации, при которой белорусы будут...
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