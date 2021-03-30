Лукашенко поручил представить к наградам милиционеров, которые помогли предотвратить теракты

Источник материала: ОНТ

Обсуждая актуальные вопросы общественно-политической обстановки в стране, Александр Лукашенко заявил о недопустимости ситуации, при которой белорусы будут опасаться выходить на улицы.

Накалить обстановку в Беларуси пытаются извне, подчеркнул Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости . И нужно понимать, что в определённые моменты ситуация может становиться более или менее острой, при этом абсолютного покоя уже не будет.

Все ведомства держат ситуацию на контроле, поэтому встреча не чрезвычайная, а для сверки часов.





ФОТО: БЕЛТА

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