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«Если буду ее игнорировать, она уйдет»: собака не отреагировала на призывы хозяйки идти купаться и рассмешила Сеть
Источник материала: ОНТ
На какие только ухищрения не идут домашние питомцы, чтобы избежать нелюбимых дел. Например, водных процедур. Собака по кличке Мэгги, которая не хотела идти мыться, нашла выход из ситуации и рассмешила пользователей Сети,
На видео собака сидит на диване в то время, как хозяйка зовет ее в ванную. Мэгги искоса поглядывает на женщину, однако не двигается с места. Видимо, собака решила, что если будет игнорировать призывы идти мыться, то сможет избежать этой участи.
Интернет-пользователей смекалка собаки развеселила. «А она водичку градусником измерила? А пену душистую в ванну налила, чтобы пузырьки появились? Наверняка нет. О каком купании тогда идет речь», «Нет, нет, нет, я тебя не слышу», «Собака такая: "Если я буду ее игнорировать, она уйдет"», – написали в комментариях.
ФОТО: pixabay
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«Если буду ее игнорировать, она уйдет»: собака не отреагировала на призывы хозяйки идти купаться и рассмешила Сеть
На какие только ухищрения не идут домашние питомцы, чтобы избежать нелюбимых дел. Например, водных процедур. Собака по кличке Мэгги, которая не хотела идти мыться,...
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