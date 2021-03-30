В чем польза и вред кофе?

Источник материала: ОНТ

Кофе полезен или вреден? Споры на эту тему не утихают среди медиков и ученых. Многочисленные исследования доказывают, что чашка этого напитка положительно сказывается на здоровье человека. Согласно результатам других экспериментов, кофе может привести к различным проблемам с самочувствием. Разбираемся, как употреблять этот напиток без вреда для организма.

Полезные свойства кофе

В натуральном свежесваренном кофе содержится большое количество антиоксидантов, которые защищают организм от негативного воздействия стресса, пестицидов, нитратов. При этом растворимый напиток такими свойствами не обладает. Также важно помнить, что, если пить кофе с сиропами или сахаром, его польза будет сведена к минимуму. Среди полезных добавок – корица, долька лимона либо апельсина, кокосовые сливки, пишет РИА «Новости».

У тех, кто выпивает утром чашку качественного кофе, может улучшиться деятельность нейротрансмиттеров. А это хорошо сказывается на скорости мышления, работоспособности. Также это может защитить от риска развития таких заболеваний, как Альцгеймер или Паркинсон.

Кроме того, ароматный напиток позволяет снизить вероятность развития диабета второго типа на 35%.

Вред кофе

Главный минус кофе – нагрузка на сердце. Так, кофеин увеличивает уровень кортизола в крови, а это приводит к учащенному сердцебиению. Поэтому тем, кто страдает заболеваниями сердца, лучше не употреблять этот напиток.

Еще один негативный эффект кортизола – он приводит к активности и бодрствованию. Из-за кофе может нарушиться режим сна, снизиться концентрация внимания и появиться агрессия. Чтобы этого не допустить, лучше пить напиток без кофеина.

Также стоит помнить, что кофе выводит кальций из организма.

ФОТО: pixabay

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