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В Минске открыли «Музейные лабиринты». Суперприз – путешествие на край земли белорусской

30.03.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске открыли «Музейные лабиринты». Суперприз – путешествие на край земли белорусской

«Музейные лабиринты» открыли сегодня в столице. Стартовал семейный проект с «Дома под тополем». Знаете ли вы, что за культурная институция в его стенах? Внимание, спойлер: первая экскурсия в этом музее состоялась в победном 1945 году. Суперприз подвижной игры – путешествие на край земли белорусской. 


С чего начинается любой музей? С кассы! Теперь берёте билет в «лабиринт», получаете спецдокумент. Не теряйте! Этот паспорт ещё не раз пригодится. Первый верстовой столб – на «шляху» к Купале. Семья как команда собирает хобби Песняра.  

Ольга Пархимович, заведующая отделом Литературного музея Янки Купалы: «Гэта падарожжа па музейных экспазіцыях, гэта радасць адкрыццяў, гэта пошук артэфактаў. І ўсё гэта ў гульнёвай форме. Такі праэкт – добрая нагода правесці разам з сваімі дзецьмі вольны час. І я ўпэўнена, што дзеткі будуць чакаць наступнага паходу. Гэта можна зрабіць да 23 мая». 

Музей Купалы основан в 1944 году. Этот адрес – уже третий. До войны здесь стоял «Дом открытых дверей», так в народе прозвали поэтический особняк. Стоит голову поднять. Составить из слов в стихах жизненное кредо классика – ещё одно квестовое звено.  

В «лабиринте» 6 культурных институций столицы. С чего начать? Это как пожелаете! Хотите с «Минской конки», а можно с мистического «Дома масонов». Участникам проекта выдают гайд с короткими любопытными фактами. Например, знаете ли вы, что «зашифровано» на фасаде музея истории Великой Отечественной войны? 

К слову, Купала как нить в этом «лабиринте». «Адъютант Песняра» говорили о Бровке, чья квартира-музей – единственный такой в столице. «Беларуская хатка» – там жил и творил Богданович. Гения распознал автор всемирно известного «А хто там ідзе?».     

Павел Сапотько, директор Национального агентства по туризму: «Это актуально и для регионов, но сейчас, действительно, локация город Минск. Семейное посещение, "музейная вандроўка", – замечательный проект. Поэтому будем и в дальнейшем поддерживать такие инициативы. Национальное агентство по туризму отправит победителя в одну из поездок по Гомельской области, где будет возможность посетить интересные достопримечательности, предприятия промышленные». 

Пандемия меняет менталитет туристов – узнаём свою страну. Не теряем паспорт! Спецдокумент нужно оставить в последнем музее семейного маршрута. «Поиграем в буриме!» – финал необычного путешествия по экспозиции с верстовыми столбами.      

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Теги: Минск
 
 
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«Музейные лабиринты» открыли сегодня в столице. Стартовал семейный проект с «Дома под тополем». Знаете ли вы, что за культурная институция в его стенах? Внимание,...
 
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