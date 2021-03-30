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В Минске открыли «Музейные лабиринты». Суперприз – путешествие на край земли белорусской
Источник материала: ОНТ
«Музейные лабиринты» открыли сегодня в столице. Стартовал семейный проект с «Дома под тополем». Знаете ли вы, что за культурная институция в его стенах? Внимание, спойлер: первая экскурсия в этом музее состоялась в победном 1945 году. Суперприз подвижной игры – путешествие на край земли белорусской.
С чего начинается любой музей? С кассы! Теперь берёте билет в «лабиринт», получаете спецдокумент. Не теряйте! Этот паспорт ещё не раз пригодится. Первый верстовой столб – на «шляху» к Купале. Семья как команда собирает хобби Песняра.
Музей Купалы основан в 1944 году. Этот адрес – уже третий. До войны здесь стоял «Дом открытых дверей», так в народе прозвали поэтический особняк. Стоит голову поднять. Составить из слов в стихах жизненное кредо классика – ещё одно квестовое звено.
В «лабиринте» 6 культурных институций столицы. С чего начать? Это как пожелаете! Хотите с «Минской конки», а можно с мистического «Дома масонов». Участникам проекта выдают гайд с короткими любопытными фактами. Например, знаете ли вы, что «зашифровано» на фасаде музея истории Великой Отечественной войны?
К слову, Купала как нить в этом «лабиринте». «Адъютант Песняра» говорили о Бровке, чья квартира-музей – единственный такой в столице. «Беларуская хатка» – там жил и творил Богданович. Гения распознал автор всемирно известного «А хто там ідзе?».
Пандемия меняет менталитет туристов – узнаём свою страну. Не теряем паспорт! Спецдокумент нужно оставить в последнем музее семейного маршрута. «Поиграем в буриме!» – финал необычного путешествия по экспозиции с верстовыми столбами.
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«Музейные лабиринты» открыли сегодня в столице. Стартовал семейный проект с «Дома под тополем». Знаете ли вы, что за культурная институция в его стенах? Внимание,...
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