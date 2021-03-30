На Могилёвщине провели традиционный обряд «Засевки» – залог хорошего урожая

Источник материала: ОНТ

У сельчан сейчас пора жаркая – началась посевная. Это не просто выход техники в поле. Для хлеборобов это своеобразное начало сельхозгода. Поэтому на Могилёвщине сегодня стартовали с белорусского народного обряда «Засевки». С давних времён традиция – залог хорошего урожая.





Для Алексея Брыкова это 12-я посевная. Технику начал готовить ещё в декабре – всё должно работать как часы, от этого зависит урожай. Последний штрих буквально перед выходом в поле – энергонасыщенный трактор оснастил плугом – и можно начинать посевную-2021.

Чтобы осенью убрать побольше качественного урожая, перед началом пахоты проводят старинный обряд. «Засевки» – это праздник с песнями и своими ритуалами. И приезжают сюда и труженики-аграрии, и руководство района.

Эту старинную традицию аграрии соблюдают до сих пор. На краю поля в свежевспаханную почву высыпают семена, а в землю зарывают горшочек с кашей. На хорошую погоду и хороший урожай.

В качестве стартовой культуры в сельхозпредприятии «Тишовка» выбрали овёс. Сегодня засеяли экспериментальные 10 гектаров. А вообще в этом сезоне ставку делают на кукурузу – основную кормовую культуру для 5,5 тысяч коров. Впереди ещё зерновые, травы и корнеплоды. На поля выйдет 30 единиц техники. И хоть структура посевных площадей практически не изменилась, урожайность намерены повысить.

Автопарк хозяйств Могилёвского района к новому сезону пополнился новой техникой – 2 десятка единиц, запаслись топливом и семенами. Укомплектовали штат механизаторов, а летом ждут выпускников сельскохозяйственных вузов. В район приедут 20 молодых специалистов.

В прошлом году аграрии Могилёвщины сделали ставку на озимый рапс. Урожайностью довольны, площади под культуру сохранят. Зерновые и зернобобовые в области займут 370 тысяч гектаров, картофель – 2,5 тысячи.

Активно посевная идёт уже в южных частях области. Это Кировский, Глусский и Осиповичский районы. Южные регионы стартовали первыми и в целом по республике – Гомельская и Брестская области начали массово сеять на прошлой неделе, сегодня к ним присоединилась Гродненщина.

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