Госконтроль установил случаи хищения и сокрытия падежа крупного рогатого скота в Минской области

Источник материала: ОНТ

И еще о бесхозяйственности, которая привела к гибели животных. Госконтроль установил случаи хищения и сокрытия падежа крупного рогатого скота в Солигорском райагросервисе. Погибших коров, быков и телят – десятки. А ущерб – сотни тысяч. По уголовному делу проходят трое, включая руководителя.





К гибели животных привел человеческий фактор – говорит нынешний руководитель Солигорского райагросервиса и сразу же проясняет нюансы. На должность его назначили 28 декабря. Кроме дилерского центра и мастерских, есть подсобный сельхозфилиал, вокруг которого и завязана вся история. Факт сокрытия падежа коров и телят всплыл при передаче хозяйства. Сразу не заметили – провели инвентаризацию и не досчитались 90 голов. Куда девались – не ясно.

Николай Лиходиевский, директор Солигорского райагросервиса: «Толком, честно, не могу сказать, потому что сейчас пока идет все это разбирательство. Когда это все было выявлено, конечно, мы оперативно поменяли всех специалистов от заведующих до главного зоотехника, плюс – назначили нового начальника сельхозфилиала. Он сегодня уже приступил к работе – уже месяц назад».

На балансе – почти три с половиной тысячи животных. И 90 голов падежа – цифра внушительная. Как и сумма ущерба – более 137 тысяч рублей. Пытался поговорить с работниками, но признаний не получил. Обратился в органы. Госконтроль установил падеж еще 84 животных. В бухгалтерском учете его отразили, но должностные лица не взыскали с виновных ни копейки – итого еще 172 тысячи ущерба. И это не все. Некоторые еще и нечестно зарабатывали.

Анна Солодкая, главный специалист Солигорского межрайонного Комитета госконтроля Беларуси: «Сотрудниками ОБЭП Солигорского РОВД в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен факт хищения семи голов крупного рогатого скота. Сумма ущерба составила 15331 рубль. Уголовные дела возбуждены в отношении бывшего главного ветеринарного врача филиала, в отношении бригадира молочно-товарной фермы бывшего, а также в отношении представителя коммерческой структуры, куда был реализован похищенный скот».

Проверка показала, что животные гибли из-за нарушений санитарных и ветеринарных норм. Содержали их, мягко говоря, не по правилам, давали некачественный корм, рацион – нарушали. Из-за чего слабел иммунитет, животные болели и умирали. Новый зоотехник теперь следит за всем в оба.

Бесхозяйственность – с ходу называет причину большого падежа руководитель хозяйства, что в нескольких километрах. О чем речь – понятно с первых слов. Чтобы повторить озвученные показатели, которые предприятие перевыполнило в два и больше раз, нужен отельный репортаж. Перечисляли очень долго. Мы задали главный вопрос – что с падежом

Валерий Шамрук, директор предприятия «Большевик-Агро»: «Падеж скота у нас вписывается в зоотехнические нормы. На сегодняшний день с начала года составляет 4%. Пало с начала года и родилось мертворожденными 22 головы всего лишь. Бывает, скот травмируется, где-то ногу сломал, большие травмы, выбытие коров».

И это показатели при совершенно иных масштабах – 7200 голов крупного рогатого скота. С ними здесь в буквальном смысле нянчатся. В хозяйстве из подручных средств построили профилакторий, где пекутся о животных с первого дней рождения.

Накормить, постелить, осмотреть, вылечить. За животными следят самые ответственные. Здесь даже тестирование проводят для допуска к работе. В хозяйстве шесть ветеринарных врачей. Большое внимание профилактике, лечить – дорогое удовольствие. И это понимают все работники.

Работать по-новому начали и в подсобном сельхозфилиале Солигорского райагросервиса. Ошибки предыдущего состава учли. Хозяйство поднимают на ноги.

Николай Лиходиевский, директор Солигорского райагросервиса: «У нас на сегодняшний день хватает и медпрепаратов, и кормов для животных, сегодня все направлено для того, чтобы восстановить производство. Добавляем полторы тонны ежедневно молока, за месяц мы 45–50 тонн по реализации добавили, сегодня это позволяет нам выплачивать заработную плату и решать другие текущие вопросы».

Что касается старого состава – искажение отчетности, недостоверные сведения в бухгалтерских документах, никаких мер по взысканию причиненного вреда – перечень нарушений внушительный. Сейчас разбираются в степени ответственности каждого фигуранта. Один из них – под стражей.

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