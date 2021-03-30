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Госконтроль установил случаи хищения и сокрытия падежа крупного рогатого скота в Минской области
Источник материала: ОНТ
И еще о бесхозяйственности, которая привела к гибели животных. Госконтроль установил случаи хищения и сокрытия падежа крупного рогатого скота в Солигорском райагросервисе. Погибших коров, быков и телят – десятки. А ущерб – сотни тысяч. По уголовному делу проходят трое, включая руководителя.
К гибели животных привел человеческий фактор – говорит нынешний руководитель Солигорского райагросервиса и сразу же проясняет нюансы. На должность его назначили 28 декабря. Кроме дилерского центра и мастерских, есть подсобный сельхозфилиал, вокруг которого и завязана вся история. Факт сокрытия падежа коров и телят всплыл при передаче хозяйства. Сразу не заметили – провели инвентаризацию и не досчитались 90 голов. Куда девались – не ясно.
На балансе – почти три с половиной тысячи животных. И 90 голов падежа – цифра внушительная. Как и сумма ущерба – более 137 тысяч рублей. Пытался поговорить с работниками, но признаний не получил. Обратился в органы. Госконтроль установил падеж еще 84 животных. В бухгалтерском учете его отразили, но должностные лица не взыскали с виновных ни копейки – итого еще 172 тысячи ущерба. И это не все. Некоторые еще и нечестно зарабатывали.
Проверка показала, что животные гибли из-за нарушений санитарных и ветеринарных норм. Содержали их, мягко говоря, не по правилам, давали некачественный корм, рацион – нарушали. Из-за чего слабел иммунитет, животные болели и умирали. Новый зоотехник теперь следит за всем в оба.
Бесхозяйственность – с ходу называет причину большого падежа руководитель хозяйства, что в нескольких километрах. О чем речь – понятно с первых слов. Чтобы повторить озвученные показатели, которые предприятие перевыполнило в два и больше раз, нужен отельный репортаж. Перечисляли очень долго. Мы задали главный вопрос – что с падежом
И это показатели при совершенно иных масштабах – 7200 голов крупного рогатого скота. С ними здесь в буквальном смысле нянчатся. В хозяйстве из подручных средств построили профилакторий, где пекутся о животных с первого дней рождения.
Накормить, постелить, осмотреть, вылечить. За животными следят самые ответственные. Здесь даже тестирование проводят для допуска к работе. В хозяйстве шесть ветеринарных врачей. Большое внимание профилактике, лечить – дорогое удовольствие. И это понимают все работники.
Работать по-новому начали и в подсобном сельхозфилиале Солигорского райагросервиса. Ошибки предыдущего состава учли. Хозяйство поднимают на ноги.
Что касается старого состава – искажение отчетности, недостоверные сведения в бухгалтерских документах, никаких мер по взысканию причиненного вреда – перечень нарушений внушительный. Сейчас разбираются в степени ответственности каждого фигуранта. Один из них – под стражей.
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И еще о бесхозяйственности, которая привела к гибели животных. Госконтроль установил случаи хищения и сокрытия падежа крупного рогатого скота в Солигорском...
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