Источник материала: ОНТ

Первые жертвы весеннего пала травы. В Витебской и Могилевской областях люди погибли при выжигании травы на участках. Огонь в таких ситуациях бывает непредсказуем. Зато последствия – вполне предсказуемы. Для человека – тяжелейшие ожоги даже от небольшого пламени. Для природы – выжженная земля и десятки лет на восстановление.





В деревне Космыри – траур, родные прощаются с 83-летней бабушкой. Рядом с домом – сотни метров выжженной земли. Пламя уничтожило не только прошлогоднюю траву, в метре от дороги нашли тело пенсионерки – первая жертва весеннего пала.

Когда Космыри заволокло дымом, рассказывает Фёкла Петрашко, она долго искала подругу. На всю деревню их двое, жили дружно. От такой уборки, как могла, отговаривала соседку, только та не прислушалась. И в обед выходного дня прошлогодний бурьян заполыхал.

Когда приехали спасатели, огнём была охвачена не только трава, но и хозпостройки, пламя вплотную подступало к дому. Ошибок стихия не прощает.

«Тушила, до дома не дошёл пожар. Во, она лежала, я даже цветики поставила тут, еще одежда её находится. Она пыталась спасти эту рухлядь, а в интернете что написано, что бабушка жила в этом страшном доме, куда дети смотрят. Вон бабушкин дом».

Теплые весенние дни открыли счёт пожарам и печальной статистике гибели людей при выжигании сухой травы. На севере страны – это первая гибель при подобных обстоятельствах за два последних года. По статистике 9 из 10 возгораний травы – по вине человека.

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС Беларуси: «Травяной пожар очень коварен. Он развивается очень стремительно, предугадать, куда он пойдёт и какие последствия, практически невозможно, и зачастую от него страдают граждане преклонного возраста, потому что реакция их действий уже не та, как того требуется, чтобы увернуться от огня».

В Чашникском районе еще в начале марта смотровые комиссии напоминали сельчанам о правилах безопасности при работе на приусадебном участке. Ветки, сухую траву часто сжигают именно в кострах. В районе – около 200 деревень, и ошибка одного сельчанина может дорого стоить многим соседям.

Но убеждать поклонников огня будут не только словом, но и рублём. В Административном кодексе за выжигание сухой травы предусмотрен штраф до 30 базовых, а это почти 900 рублей. А при значительном ущербе речь идёт об уголовной ответственности. Но в деревнях уже сейчас можно увидеть участки, где именно огнём наводили порядок. Гектары выжженной земли – это и колоссальный урон биологическому разнообразию. Эти фотографии были сделаны в Шумилинском районе, целая семья ужей погибла в огне.

Геннадий Горланов, главный специалист Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды: «Огонь идёт поверхностный, но именно в поверхностном слое находятся большое скопление насекомых, органических веществ, в результате естественного перегноя, и, повторюсь, в том числе млекопитающие, птицы, животные могут погибнуть».

Год назад в это время спасатели уже фиксировали более ста возгораний травы в сутки. Сейчас пока случаи единичные, но с плачевными последствиями: за два дня – две смерти. Еще одна жертва – в Могилёвской области. Выжигая траву на даче, пенсионер получил ожоги 95% тела и через сутки скончался в больнице.

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