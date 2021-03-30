Детские сосиски из куриной грудки. Пошаговый рецепт

Источник материала: ОНТ

Все мы знаем, как дети любят сосиски, но, к сожалению, в них мало пользы для растущего организма и их нельзя давать малышам до 3-4 лет. Это можно исправить, приготовив полезное и безопасное блюдо.

Вам понадобится:

куриное филе (филе индейки) – 2 шт.;

куриное яйцо – 1 шт.;

манная крупа – 2 ст. л.;

молоко – 100–150 мл;

соль, специи (по желанию).

Способ приготовления:

1. Подготовить все ингредиенты.



2. Нарезать куриное филе на небольшие кусочки.



3. Измельчить ингредиенты с помощью блендера.

4. К фаршу добавить яйцо и тщательно перемешивать.



5. Добавить молоко и манную крупу. Перемешать и отбить фарш.



6. Пищевую пленку (рукав для запекания) раскатать на разделочной доске.

7. Отступить от края и выложить 1-2 столовые ложки фарша.



8. Верхним краем пленки накрыть фарш и сформировать колбаски.

9. Когда колбаски сформированы, концы пленки завернуть (как конфету) и туго завязать.



10. Вскипятить в кастрюле воду.

11. Погрузить получившиеся колбаски в кипяток и варить минут 20.



12. Вынуть сосиски, остудить.

Подавать можно с любым гарниром – овощами, морковными котлетами или отварным картофелем.





Приятного аппетита!

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