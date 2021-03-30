ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Детские сосиски из куриной грудки. Пошаговый рецепт

30.03.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Детские сосиски из куриной грудки. Пошаговый рецепт

Все мы знаем, как дети любят сосиски, но, к сожалению, в них мало пользы для растущего организма и их нельзя давать малышам до 3-4 лет. Это можно исправить, приготовив полезное и безопасное блюдо.

Вам понадобится:

  • куриное филе (филе индейки) – 2 шт.;
  • куриное яйцо – 1 шт.;
  • манная крупа – 2 ст. л.;
  • молоко – 100–150 мл;
  • соль, специи (по желанию).

Способ приготовления:
1. Подготовить все ингредиенты.


2. Нарезать куриное филе на небольшие кусочки.


3. Измельчить ингредиенты с помощью блендера.
4. К фаршу добавить яйцо и тщательно перемешивать.


5. Добавить молоко и манную крупу. Перемешать и отбить фарш.


6. Пищевую пленку (рукав для запекания) раскатать на разделочной доске.
7. Отступить от края и выложить 1-2 столовые ложки фарша.


8. Верхним краем пленки накрыть фарш и сформировать колбаски.
9. Когда колбаски сформированы, концы пленки завернуть (как конфету) и туго завязать.


10. Вскипятить в кастрюле воду.
11. Погрузить получившиеся колбаски в кипяток и варить минут 20.


12. Вынуть сосиски, остудить.

Подавать можно с любым гарниром – овощами, морковными котлетами или отварным картофелем.


 

Приятного аппетита!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все мы знаем, как дети любят сосиски, но, к сожалению, в них мало пользы для растущего организма и их нельзя давать малышам до 3-4 лет. Это можно исправить, приготовив...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: Дзень нараджэньня Валера Масьлюка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by