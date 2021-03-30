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Детские сосиски из куриной грудки. Пошаговый рецепт
Источник материала: ОНТ
Все мы знаем, как дети любят сосиски, но, к сожалению, в них мало пользы для растущего организма и их нельзя давать малышам до 3-4 лет. Это можно исправить, приготовив полезное и безопасное блюдо.
Вам понадобится:
Способ приготовления:
Подавать можно с любым гарниром – овощами, морковными котлетами или отварным картофелем.
Приятного аппетита!
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Все мы знаем, как дети любят сосиски, но, к сожалению, в них мало пользы для растущего организма и их нельзя давать малышам до 3-4 лет. Это можно исправить, приготовив...
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