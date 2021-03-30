|
Паралимпиец Алексей Талай провел встречу, посвященную конституционной реформе
Источник материала: ОНТ
От защиты семьи до суверенного интернета. Что необходимо закрепить в Главном законе страны – мнение минчан сегодня выслушал член Конституционной комиссии паралимпиец Алексей Талай.
Пожелания белорусов, которые будут положены в основу Основного закона, собирают по всей стране. Очередная диалоговая площадка – в Белорусском национальном техническом университете. Здесь собрались не только преподаватели и студенты, но и просто жители столицы. Темы поднимались абсолютно разные, а потому и предложений прозвучало немало.
При этом участники встречи сошлись в главном: Беларуси следует укреплять свою независимость, а роль государства в обществе не должна снижаться.
Все мнения будут услышаны и проанализированы. Всенародное обсуждение продлится до августа. После чего предложения по изменению Конституции представят Президенту.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От защиты семьи до суверенного интернета. Что необходимо закрепить в Главном законе страны – мнение минчан сегодня выслушал член Конституционной комиссии...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)