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Паралимпиец Алексей Талай провел встречу, посвященную конституционной реформе

30.03.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Паралимпиец Алексей Талай провел встречу, посвященную конституционной реформе

От защиты семьи до суверенного интернета. Что необходимо закрепить в Главном законе страны – мнение минчан сегодня выслушал член Конституционной комиссии паралимпиец Алексей Талай.


Пожелания белорусов, которые будут положены в основу Основного закона, собирают по всей стране. Очередная диалоговая площадка – в Белорусском национальном техническом университете. Здесь собрались не только преподаватели и студенты, но и просто жители столицы. Темы поднимались абсолютно разные, а потому и предложений прозвучало немало.

При этом участники встречи сошлись в главном: Беларуси следует укреплять свою независимость, а роль государства в обществе не должна снижаться.

Алексей Талай, член Конституционной комиссии, паралимпиец: «Наша Конституция должна быть Конституцией роста, стабильности и спокойствия. Это то, что и декларировалось все эти годы. Но сегодня мир не стоит на месте. Поэтому мы с полной уверенностью признаём тот факт, что и мы должны где-то присмотреться. Подумать всем нам, всему белорусскому народу, где мы можем усилиться, какие моменты пересмотреть, что добавить».

Все мнения будут услышаны и проанализированы. Всенародное обсуждение продлится до августа. После чего предложения по изменению Конституции представят Президенту. 

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От защиты семьи до суверенного интернета. Что необходимо закрепить в Главном законе страны – мнение минчан сегодня выслушал член Конституционной комиссии...
 
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